Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fear Factory-Sänger Milo Silvestro zieht Bilanz

Fear Factory, Milo Silvestro
Milo Silvestro mit Fear Factory @ Resurrection Fest Estrella Galicia 2024
Foto: Redferns via Getty Images, Mariano Regidor. All rights reserved.
von
Milo Silvestro singt seit fast zweieinhalb Jahren bei Fear Factory. Nun resümiert Burton C. Bells Nachfolger diese Zeit.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Nachdem die On-Off-Beziehung von Burton C. Bell und Fear Factory (vornehmlich Gitarrist Dino Cazares) 2020 ihr jähes Ende gefunden hatte, übernahm Milo Silvestro das Mikrofon. Für den gebürtigen Italiener ist dieser Umstand offenbar nach wie vor zuweilen unwirklich, obwohl seine offizielle Vorstellung bereits im Februar 2023 stattfand.

Perfektionismus

Im Interview mit der Mike James Rock Show lässt er die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren und erklärt: „Ich bin wirklich dankbar für alle Fans, die die neue Besetzung von Fear Factory mit offenen Armen empfangen, denn das ist wirklich keine leichte Sache… Es ist ein wirklich großes Erbe und wir versuchen, es so gut wie möglich zu ehren.“ Neben Silvestro ist auch Schlagzeuger Pete Webber 2023 neu dazugestoßen. Eigentlich war dieser nur als Aushilfe eingeplant, wurde jedoch schnell fest ins Line-up aufgenommen. Erst kürzlich sagte Dino Cazares in einem Interview mit Tomketoviny über Webber: „Wir mochten seine Einstellung, wir mochten seine Art zu spielen, und das ist wirklich wichtig.“

Demanufacture
Demanufacture Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Aktuell feiern Fear Factory den 30. Geburtstag ihres zweiten Studioalbums DEMANUFACTURE mit einer ausgedehnten Tour. Von der damaligen Besetzung ist jedoch nur noch Cazares übrig, weshalb die restliche Band im Vorfeld ein paar Hausaufgaben zu erledigen hatte. Milo Silvestro gibt an: „Ich bin ein wirklich akribischer und wählerischer Mensch, wenn es darum geht, etwas zu replizieren. Wir spielen DEMANUFACTURE in voller Länge, also ging ich zurück zu den Stems der Platte, habe mir sogar den Gesang genau angehört und einfach versucht, jede Nuance von Burt zu reproduzieren. Wir versuchen einfach, es richtig zu machen, und wissen die Unterstützung der Fans zu schätzen.“

Surreal

Zur Herangehensweise an die Gesangs-Parts, die ursprünglich von Burton C. Bell geschrieben und aufgenommen wurden, erklärt Silvestro: „Ich versuche, ein paar Teile meiner stimmlichen Persönlichkeit einfließen zu lassen, aber nicht zu viel, um die Songs nicht komplett zu verändern.“ Schließlich gehöre auch der „ikonische“ Gesang zum Vermächtnis, das Fear Factory einmal hinterlassen werden. Das er nun dazu beiträgt, kann der selbst ernannte „Hardcore-Fan“ manchmal selbst noch nicht glauben. Immerhin hatte er bis dato recht bescheidene Träume: „Vielleicht einigermaßen Erfolg mit meinen eigenen Bands.“

Nun der Sänger einer international erfolgreichen Band zu sein, die ihn zudem musikalisch geprägt hat, sei „so verrückt, dass es einem das Hirn durcheinanderbringt… so surreal, dass es wie eine Droge für mein Gehirn ist.“ Silvestro führt weiter aus: „Ich habe den Großteil meines Lebens, bis ich 32, 33 war, als lokaler Musiker in Rom verbracht. Dann plötzlich – Bumm! – große Bühnen und Festivals, Interviews, bekannt sein. Und ich denke mir: ,Was ist hier los?‘ Es ist cool – versteht mich nicht falsch – aber manchmal ist es einfach so: ,Whoa!‘“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Burton C. Bell DEMANUFACTURE fear factory Jubiläum Milo Silvestro Nachfolger Sänger
Scorpions live in Hannover: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter
Am 05.07.2025 feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum mit einem großen Live-Event in ihrer Heimatstadt Hannover.
METAL HAMMER präsentiert: Am Samstag (05.07.2025) werden die Scorpions ihr Jubiläumskonzert in der Heinz von Heiden Arena in Hannover spielen. 15 Uhr Einlass 15:30 Uhr Rosy Vista 16:10 Uhr Bülent Ceylan 17:35 Uhr Alice Cooper 19:15 Uhr Judas Priest 21:15 Uhr Scorpions Adresse: Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover Tickets Wenige Tickets sind noch über eventim.de für die Scorpions-Show verfügbar. Anfahrt Anfahrtsweg mit dem Auto/Bus: A2 aus Richtung Dortmund Ausfahrt Hannover-Herrenhausen weiter Richtung City der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena folgen A2 aus Richtung Berlin Ausfahrt Hannover-Herrenhausen weiter Richtung City der Ausschilderung zur Heinz von Heiden Arena folgen A7 aus Richtung…
Weiterlesen
Zur Startseite