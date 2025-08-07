Toggle menu

Jack Osbourne teilt emotionalen Abschiedspost

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 18: Ozzy Osbourne and Jack Osbourne attend Ozzy Osbourne In-Store Appearance on November 18, 1991 a
Vaterpflichten: Ozzy mit Sohnemann Jack Osbourne
Foto: Ron Galella Collection via Getty, Ron Galella, Ltd.. All rights reserved.
von
Jack Osbourne teilt zum ersten Mal nach dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne einen ergreifendes Video in den Sozialen Medien.
Auch interessant

Im seinem ersten öffentlichen Instagram-Post seit dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne schreibt Jack Osbourne: „Seitdem mein Vater verstorben ist, war mir nicht danach, hier etwas zu posten. Mein Herz schmerzte zu sehr. Ich werde das hier kurz halten, denn er hasste lange, ausschweifende Reden. Er hat so vielen Menschen so viel bedeutet, doch ich hatte das Glück, Teil einer sehr kleinen Gruppe zu sein, die ihn ,Dad‘ nennen durfte. Mein Herz ist voller Traurigkeit und Trauer und gleichzeitig voll von Liebe und Dankbarkeit. Ich hatte 14501 Tage mit ihm und weiß, das ist ein Segen.“

Anschließend teilt Jack Osbourne ein Zitat von Hunter S. Thompson, das aus seiner Sicht seinen Vater am besten beschreibt:

Das Leben sollte keine Reise zum Grab sein, mit dem Ziel, sicher in einem schönen und gut erhaltenen Körper anzukommen… sondern vielmehr in einer Rauchwolke seitlich ins Ziel zu rutschen, völlig verbraucht, völlig erschöpft,und laut zu verkünden: ‚Wow! Was für eine Fahrt!’ – Das war mein Dad“, schreibt Jack Osbourne abschließend. „Er hat sein Leben in vollen Zügen gelebt. Ich liebe dich, Dad.“

Dazu teilt er eine Videomontage mit Familienmomenten mit seinem Vater, unterlegt mit Ozzys Song ‘So Tired’. Sie beginnt mit einem Ausschnitt aus der ‘The Howard Stern Show’ 1997, in welcher der Black Sabbath-Sänger seinen Sohn Jack den Hörern vorstellt. Dort wird Jack gefragt: „Wie cool ist es, Ozzy als Vater zu haben?“. Der junge Jack antwortet: „Sehr cool!“. Am Ende das Videos sieht man einen rührenden Vater-Sohn-Moment, bei dem Ozzy Jack zeigt, wie man sich auf der Bühne verbeugt und dem Publikum eine Gute Nacht wünscht.

Wie mittlerweile bekannt ist, starb der Black Sabbath-Sänger im Altern von 76 Jahren an einem Herzinfarkt – nur wenige Wochen nach seinem Abschiedskonzert in Birmingham. Bei einem Trauerzug am 30. Juli in Birmingham verabschiedeten sich zahlreiche Fans von der Heavy Metal-Legende. Ozzy Osbournes Beisetzung fand im Anschluss im privaten Kreis statt.

Seht hier den ganzen Beitrag:

Themen

Abschied black sabbath Instagram Jack Osbourne Ozzy Osbourne Video
