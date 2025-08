Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Nun wurde anhand der Sterbeurkunde bekannt, dass der Sänger unter anderem einen Herzinfarkt erlitt.

In der Urkunde stehen als Gründe, wie The New York Times zitiert, genauer: „Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses, akuter Myokardinfarkt, Koronare Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion (gemeinsame Ursachen).“ Das Dokument wurde von Ozzys Tochter Aimee beim Standesamt eingereicht.

Gute Taten

Der Frontmann starb überraschenderweise nur wenige Wochen nach seinem großen Abschiedskonzert in Birmingham. Osbourne wollte sich trotz schwerer Parkinson-Erkrankung ein letztes Mal live von seinen Fans verabschieden. Bei dem Konzert traten unter anderem Metallica, Slayer, Anthrax und Guns N‘ Roses auf, um Black Sabbath und Ozzy zu huldigen.

Im Zuge des Konzerts am 5. Juli wurden auch Spenden in Höhe von circa 190 Millionen Dollar gesammelt, die an die Parkinsonforschung verteilt werden, sowie an ein Birminghamer Kinderkrankenhaus und Kinderhospiz. Die Veranstaltung wurde circa fünf Millionen Mal gestreamt. Aufnahmen davon sollen ab 2026 im Kino zu sehen sein.

Endgültiger Abschied

Wenige Wochen nach dem Konzert gab Osbournes Familie bekannt, dass Ozzy im engsten Kreis verstorben sei. In dem Statement heißt es: „Mit größerer Traurigkeit, als es Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne an diesem Morgen verschieden ist. Seine Familie war bei ihm, er war umgeben von Liebe. Wir bitten alle, zu dieser Zeit die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis.“

Am 30. Juli fand in Birmingham ein Trauerzug mit Ozzys Leichnam statt, bei dem auch Sharon Osbourne einige Blumen auf der sogenannten Black Sabbath-Brücke ablegte. Eine private Beisetzung gab es direkt im Anschluss.

—

