Ozzy Osbourne, der „Prince Of Darkness“, bekommt eine Trauerfeier, wie sie sich für den Adel ziemt. Wie die BBC Birmingham berichtet, zieht am Mittwoch, den 30. Juli ab 13 Uhr ein Trauerzug mit dem Sarg des verstorbenen Sängers durch seine Heimatstadt Birmingham. Fans bekommen somit die Gelegenheit, ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen.

Die Prozession mit Ozzys Leichnam, die von den Bostin’ Brass-Musikern begleitet wird, zieht durch die Stadtmitte, die Broad Street entlang bis hin zur Black Sabbath-Brücke, wo schon Tausende Fans Blumen und Briefe abgelegt haben. Ozzys Familie wird die Brücke ebenfalls gegen 13 Uhr besuchen, um sich die Blumengaben und Briefe dort anzusehen.

Letzte Ehre

Birminghams Bürgermeister Zafar Iqbal sagt: „Wir erweisen einer der größten Legenden aus Birmingham die letzte Ehre und unseren Respekt.“ Er bedankt sich auch bei den Osbournes. Die Familie hat die Feier in enger Zusammenarbeit mit dem Birminghamer Gemeinderat organisiert und finanziert.

Im Birminghamer Museum, wo momentan noch die „Ozzy Osbourne Working Class Hero“-Austellung zu sehen ist, liegt ein Kondolenzbuch, in das man sich eintragen kann. Alternativ gibt es Gedenkstätten wie das Black Sabbath-Wandbild an der Navigation Street, den Ozzy Osbourne-Stier an der New Street-Station oder den Station Pub, die international anerkannte Geburtsstätte des Heavy Metal. Dort hatten Black Sabbath 1968 ihren ersten Auftritt.

Für diejenigen, die es nicht in die Heimatstadt Black Sabbaths schaffen, gibt es die Möglichkeit, sich über den Livestream der Black Sabbath-Bank dazuzuschalten.

Der legendäre Black Sabbath-Frontmann starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren, nur zwei Wochen nach seinem letzten Live-Auftritt. Am 5. Juli hatte es in Birmingham ein gigantisches Abschiedskonzert gegeben. Bei dem Event verabschiedeten sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath von ihren Fans. Dort huldigten Musiker und Bands wie Lzzy Hale, Yungblud, Metallica oder Alice In Chains Black Sabbath. —

