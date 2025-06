Als im März die gemeinsame Tournee mit Coal Chamber abgesagt werden musste, hatten Fear Factory beschlossen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. So hieß es in einem öffentlichen Statement: „Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unser neues Album fertigzustellen. Wir freuen uns darauf, es mit euch allen zu teilen.“ Rexx Ruger von Pod Scum wollte es genauer wissen und hat deshalb bei Milo Silvestro nachgefragt, der 2023 offiziell als Nachfolger von Sänger Burton C. Bell vorgestellt wurde.

Ein gutes Team

In seiner bisherigen Zeit bei Fear Factory ist Silvestro mit Dino Cazares und der restlichen Truppe „um die Welt getourt“. Die aktuellsten Songs wurden jedoch noch mit Bell aufgenommen. Auf Nachfrage bestätigt der Sänger zunächst: „Ja, richtig. Wir arbeiten gerade. Ich bin bei Dino, um den Gesang für das neue Album aufzunehmen.“ Dann spricht er ein bisschen über die Dynamik innerhalb der Truppe und inwieweit er in den Songwriting-Prozess involviert ist.

„Ich bin Dino sehr dankbar dafür, dass er mir bei dem Album so viel kreativen Freiraum gelassen hat. Nicht nur gesanglich, sondern auch instrumental. Ich bringe viele Ideen für Keyboard und Synthesizer ein. Das gehört zu meinem Hintergrund“ gibt der Musiker an. Schließlich hat er Erfahrung als Komponist elektronischer Musik und Soundtrack-Komponist. „Also nutze ich ein bisschen von meinen Fähigkeiten.“Auch seine Texte schreibt Silvestro selbst, die dann mit den anderen Band-Mitgliedern diskutiert werden. Demnach sei es „eine wirklich coole Zusammenarbeit unterschiedlicher Köpfe.“

Zu den bisherigen Reaktionen der Fans auf ihn erklärt Silvestro: „Glücklicherweise ist die große Mehrheit der Fans von der neuen Besetzung von Fear Factory begeistert.“ Das sei keineswegs selbstverständlich, „da man nicht nur einen kultigen Sänger ersetzt, sondern eine kultige Besetzung insgesamt.“ Er beschreibt es, „als würde man versuchen – ich will nicht sagen, ein Rebranding durchführen, aber einer etablierten Marke buchstäblich verschiedene Gesichter zu geben.“

—

