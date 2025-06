Das letzte Studiowerk DANCE DEVIL DANCE liegt gerade mal zwei Jahre zurück, und doch wird das kommende Album von Avatar mit Spannung erwartet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass nie wirklich sicher ist, was die nächste Scheibe mit sich bringt – ausgenommen von Überraschungen und einer Portion Wahnsinn. Ende Mai wurde mit ‘Captain Goat’ ein erster Vorgeschmack auf das Album veröffentlicht, das später dieses Jahr erscheinen soll.

Was Avatar zu Avatar macht

Im Interview mit WRIFs Meltdown erzählt Frontmann Johannes Eckerström, wie weit die Arbeiten am neuen Material vorangeschritten sind. „Der Sound ist komplett fertig, und es klingt fantastisch. Jetzt sind wir kurz davor, alles, was wie ein Album aussieht, auch wie ein Album aussehen zu lassen. Wir sind also nah dran und haben es eilig, und das ist gut.“ Das klingt beinahe so, als dauert es nicht mehr allzu lange, bis zumindest ein genaues Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben wird. „An diesem Punkt geht es schlicht darum, was Avatar zu Avatar macht – dass wir über alles nachdenken und es genießen, darüber nachzudenken, wie es zusammenpasst“, führt der Sänger aus. Damit hat die Band immerhin noch Zeit bis Anfang Juli, denn dann geht es erst mal mit Iron Maiden auf Tour.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Verbotene Orte

Eckerström, der auch der Hauptverantwortliche für die Texte ist, gibt zudem an, dass Avatar in einer „seltsamen ‘Twilight Zone“ existieren. Er erklärt: „Als Heavy Metal-Band wollen wir in erster Linie Spaß machen. Gleichzeitig basiert das Schreiben aber auf dem Konzept, dunkle Räume in der Seele, im Gehirn, im Geist zu finden und die Türen zu diesen verbotenen Orten zu öffnen und sie sozusagen auszulüften. Und hoffentlich kommt man, indem man so weitermacht und versucht, sich selbst zu zwingen, mit jedem Album ehrlich zu sein, vielleicht einer Art Wahrheit näher.“ Dies sei zwar „ein dunkles Unterfangen“, jedoch sei es genau „diese Dualität, die Avatar als Band ausmacht.“

Den Albumtitel hält der exzentrische Musiker noch geheim. In gewohnt obkurer Manier erklärt er jedoch: „Es ist ein wunderschöner Titel. Er bringt alles zusammen, ruft Mystik hervor und verleitet dazu, Tabus zu brechen. Er lockt einen an einen verbotenen Ort, weil man dort irgendwo zwischen den Bäumen ein kleines Licht in der Dunkelheit sieht. Genau darum geht es in dem Titel.“ Zur Headlinertour, die im Frühjahr 2026 stattfinden soll und von METAL HAMMER präsentiert wird, wird all das hoffentlich kein Geheimnis mehr sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.