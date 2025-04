„We are heavy addicts!“ verkündet der schwedische Frontmann Johannes Eckerström. „For all the praise we’ve gotten for what we do on stage, we can’t shake the feeling that we have only just begun. Therefore, this tour is set to break every record and boundary of our past travels. I am not just talking about size. Everything must be better than ever. It’s what we live for, and what we promise.“

Die Reise beginnt diesen Sommer, wenn die Band mit den Metal-Helden Iron Maiden auf eine 16-tägige Tournee aufbricht und ihren düsteren Karneval in Arenen und Stadien kontinentweit präsentiert. An Halloween entfalten sie anschließend mit einer eigenen riesigen Headline-Show – „Noche De Brujas“ – ihre brandneue Live-Vision in Mexico City vor Tausenden von Fans, noch vor dem berühmten mexikanischen Dia de los Muertos.

Damit geben sie einen ersten Vorgeschmack auf eine neue Live-Produktion ihrer bevorstehenden Welttournee, bei der Johannes Eckerström seine musische Truppe bestehend aus John Alfredsson, Jonas Jarlsby, Henrik Sandelin und Tim Öhrström um den Globus führen wird. Mit alten und neuen Songs aus der gesamten Band-Historie werden Avatar so auftreten, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Sie spielen einige der größten Shows ihrer 25-jährigen Karriere – darunter eine Show in der Valentinsnacht im Londoner Exhibition – einem Veranstaltungsort in einem denkmalgeschützten Gebäude in White City.

METAL HAMMER präsentiert:

Avatar + Alien Weaponry – Tour 2026

11.02. Osnabrück, Die Botschaft

05.03. München, TonHalle

06.03. Köln, E-Werk

09.03. Wiesbaden, Schlachthof

12.03. Berlin, Columbiahalle

13.03. Hamburg, Docks

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

