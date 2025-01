Frontmann Max Cavalera ließ kürzlich verlauten, dass Soulfly an einem neuen Album arbeiten. Dafür hat er sehr genaue Vorstellungen.

TOTEM (2022) hat seinerzeit viel Lob eingefahren. Daran wollen Soulfly nun wohl zeitnah anknüpfen. Bandchef Max Cavalera bestätigte im Interview mit Metal-Roos, dass 2025 ein neues Album erscheinen soll und vermerkt dabei schon mal, in welche Richtung die Platte tendieren wird. Roots Bloody Roots „Es geht zurück zum Wesentlichen.“ In den vergangenen Jahren habe er die Band und die Musik „irgendwie daran gehindert“, sie selbst zu sein, was er im Nachhinein bereue. „Aber jetzt, da ich Cavalera, Go Ahead And Die und Killer Be Killed habe, kann ich Soulfly wieder Soulfly sein lassen. Kehren wir zu dem zurück, was es…