Dass Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing an Krebs erkrankt ist, wurde bekannt, nachdem seine Tochter Mea eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen hatte, um Geld für die Behandlung zu sammeln. Eine Diagnose, die ohnehin schon nicht leicht zu verdauen ist. Umso schlimmer, da Hatrix’ Ehefrau ebendiese Diagnose 2015 erhielt und der Krankheit im April 2024 erlag. Nun scheint die Behandlung bei dem Sänger glücklicherweise gut anzuschlagen, wie er selbst via Social Media bekanntgibt.

Auf Facebook bedankt sich Jeffrey Hatrix für die Spenden und schreibt: „Ich wollte nur ein Update zu meiner Situation geben und euch allen aufrichtig für eure Fürsorge und Hilfe danken. Gestern begann die siebte Woche meiner achtwöchigen Behandlung mit Alternativmedizin. Ich bin seit Beginn schmerzfrei und glaube wirklich, dass dies funktioniert.“ Diese Gelegenheit wird auch gleich genutzt, um für das Morse’s Health Center zu werben, in dem sich Hatrix in Behandlung befindet.

Dankbarer Blick in die Zukunft

Auf der GoFundMe-Seite bringt Tochter Mea die Unterstützenden regelmäßig auf den neuesten Stand. Wenige Tage nach ihrem ersten Aufruf schreibt sie: „Mein Vater wollte euch allen aus tiefstem Herzen danken. An alle seine Freunde und Fans: Ihr seid Familie… im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind überwältigt von der Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wird. Worte können nicht ausdrücken, wie viel uns das bedeutet.“ Außerdem fügt sie hinzu: „Neue Musik kommt, und das wird nicht aufhören. Egal was passiert.“

Empfehlung der Redaktion Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix hat Krebs Crossover, Nu Metal Nur wenige Monate nach dem Tod seiner Ehefrau kämpft nun auch der ehemalige Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix gegen Krebs. Nach der ersten Woche seiner Behandlung meldet sich Mea erneut und beschreibt das Vorgehen etwas genauer. „Hallo zusammen, mein Vater wollte noch ein Update geben. Er ist jetzt seit einer Woche voll in seiner Alternativmedizin-Behandlung. Sie besteht aus neun Tinkturen und zwei Kapseln. Drei Mal am Tag über einen Zeitraum von acht Wochen.“ Zusätzlich gehe die Therapie „mit einer Diät aus Obst und Gemüse und täglichen Besuchen in seiner Dampfsauna einher.“ Erst vergangenes Jahr erzählte der Musiker, dass er an einem neuen, von Mushroomhead inspirierten Projekt arbeiten wolle. Nun steht bis auf Weiteres seine Genesung im Vordergrund, aber er scheint zuversichtlich.

