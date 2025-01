Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix hat Krebs

Kurz nach dem Tod von Paul Di’Anno wurde die Veröffentlichung einer Biografie des ehemaligen Iron Maiden-Sängers angekündigt. Diese ist nun erschienen.

Am 21. Oktober 2024 ist Paul Di’Anno im Alter von 66 Jahren verstorben. Der ehemalige Iron Maiden-Sänger war bekanntlich schon seit geraumer Zeit gesundlheitlich sehr angeschlagen. Letztlich hörte sein Herz einfach auf zu schlagen, wie seine Schwestern im November bestätigten. „Im Grunde hatte er einen Riss im Beutel um das Herz herum. Dieser hat sich mit Blut gefüllt, das aus der Hauptschlagader kam. Und das hat dazu geführt, dass das Herz zu schlagen aufgehört hat“, hieß es in einem offiziellen Statement. Während Di’Anno in den letzten Jahren gemeinsam mit Wes Orshoski (‘Lemmy’, 2010) an einem autobiografischen Dokumentarfilm gearbeitet hat, entstand…