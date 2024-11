Fear Factory: Reunion mit Ex-Mitgliedern unmöglich

auch interessant

Seit der Gründung 1989 hat sich das Besetzungsrad bei Fear Factory derart häufig gedreht, dass man zwischenzeitlich etwas den Überblick verloren hatte. Viele Differenzen wurden öffentlich ausgetragen. Da wäre zum einen der Streit um die Namensrechte 2009: Der ehemalige Gitarrist (und Bassist) Christian Olde Wolbers und Ex-Drummer Raymond Herrera klagten gegen den damaligen Sänger Burton C. Bell und Gitarrist Dino Cazares. 2020 gerieten dann Bell und Cazares (nicht zum ersten Mal) aneinander, woraufhin der Sänger Fear Factory verlies.

Erster Akt

Mit diesen Informationen im Hinterkopf wurde Gründungsmitglied und Gitarrist Dino Cazares im Life Is Peachy podcast gefragt, wie die Dinge jetzt stehen. Dieser lässt einiges Revue passieren und erklärt – ein wenig anders, als bisher bekannt: „Burton und ich wurden von Christian und Raymond wegen geschuldeter Gelder verklagt. Wir schuldeten ihnen Geld. Am Ende habe ich meine Klage gegen diese Jungs gewonnen. Aber Burton hat seine Klage letztendlich verloren und muss ihnen eine Million Dollar zahlen.“ Demnach sei es nie um den Bandnamen, sondern ausschließlich um Geld gegangen.

Zweiter Akt

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: „Es war beschissen, was er gemacht hat.“ Industrial Metal Dino Cazares hat keine Ahnung, warum sein ehemaliger Kollege und Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell nach dessen Ausstieg noch nachgetreten hat. Als Burton C. Bell die Band dann verlies, soll er wiederum einige Unwahrheiten vom Stapel gelassen haben und nur weiterhin Teil von Fear Factory gewesen sein, „weil er Geld brauchte. Er habe viele der Texte, die er schrieb, nicht geglaubt und bla, bla , bla.“ Genützt habe es ihm nicht viel, denn der Sänger hat wohl Insolvenz anmelden müssen. Daraufhin wurde erneut geklagt und Bell habe sein gesamtes Vermögen an Wolbers und Herrera übertragen müssen, da er vor Gericht gelogen habe.

Im Umkehrschluss bedeutet das auch: „Wenn Burton zurückgekehrt wäre, müsste ein Teil davon, was auch immer er mit Fear Factory verdient, an Raymond und Christian gehen, um die Millionen Dollar zurückzuzahlen.“ Was letztlich so oder so passiert. Laut Cazares sollen sämtliche Einnahmen, die mit Songs gemacht werden, unter denen Bells Name steht, direkt an Wolbers und Herrera gehen.

Schlusswort

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: Milo Silvestro nennt sein Gesangsvorbild Fear Factory-Frontmann Milo Silvestro hat etliche musikalische Vorbilder. Vor allem sein Vorgänger Burton C. Bell inspiriert ihn in seinem Schaffen. Auf die klare Frage, ob denn jemals die Möglichkeit einer Reunion bestünde, antwortet Dino: „Sicher, es ist für uns alle vier einfach zusammenzukommen. Aber es wäre nicht einfach, mit ihnen Geschäfte zu machen. Es wäre nicht einfach, mit ihnen Songs zu schreiben. Jemand müsste die Kontrolle über dieses Schiff haben und das wäre ich. Niemand sonst. Das würde nicht funktionieren.“ Zudem sei er mit der derzeitigen Aufstellung höchst zufrieden und letztlich wolle er den Fans damit das Beste bieten, was Fear Factory auf Lager haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.