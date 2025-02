Christian Olde Wolbers steigt bei Vio-lence aus

Christian Olde Wolbers mit Fear Factory @ The Big Top Luna Park in Sydney, 16. September 2006

Es scheint, als ob sich jedes Jahr ein Band-Mitglied von Vio-Lence verabschiedet. Nachdem vergangenes Jahr Phil Demmel seinen Ausstieg verkündet hatte, ist 2025 Christian Olde Wolbers an der Reihe. Der gebürtige Belgier will sich auf seine Solokarriere konzentrieren sowie die Rolle als Produzent. Derzeit arbeitet er an einem Live-Album von Cypress Hill mit dem London Symphony Orchestra.

Empfehlung der Redaktion Phil Demmel steigt bei Vio-Lence aus Thrash Metal Phil Demmel ist raus bei Vio-Lence. Der neuerliche Lead-Gitarrist von Kerry King führt hierfür unter anderem zwischenmenschliche Gründe an. Auf seinem Instagram-Kanal postet Christian Olde Wolbers ein Foto von sich und seinen ehemaligen Vio-Lence-Kollegen Sean Killian, Phil Demmel und Perry Strickland und schreibt dazu: „Ich möchte diesen drei Jungs hier für 6 Jahre bei Vio-Lence danken. All die knallharten Typen hier, die in den 80er/90er Jahren in der Bay Area für echte Thrash Metal-Magie gesorgt haben.“ Ursprünglich habe er nicht vorgehabt, seinen Ausstieg an die große Glocke zu hängen, aber „als ich heute dieses Bild sah, hatte ich das Gefühl, dass ich es tun musste. Dieses Bild fasst alles zusammen. Ich liebe diese Typen!“

Das Ende einer Reise

„Vio-Lence waren meine Lieblings-Thrash Metal-Band, als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Und offensichtlich war da schon eine höherer Macht, die wusste, dass ich ein paar Jahrzehnte später mit dieser Band eine Reise machen würde. Verrückt, wie das alles funktioniert. Ehrlich gesagt völlig überwältigend. Sei vorsichtig, was du dir wünscht“, schreibt Olde Wolbers mit einem lachenden Emoji, und erklärt: „Aber leider muss meine Reise mit der Band zu Ende gehen, da ich meine eigene neue Solo-Band- und Produzentenkarriere verfolgen werde.“

Empfehlung der Redaktion Vio-Lence: Drummer Perry Strickland steigt aus Thrash Metal Es lief doch eigentlich ziemlich gut für Vio-Lence. Doch nun ist Perry Strickland, Schlagzeuger seit der ersten Stunde, aus der Band ausgestiegen. Weiterhin heißt es: „Es ist nicht einfach, das Handtuch zu werfen. Ich bin kein Typ, der aufgibt. Das letzte Mal, dass ich eine Band verlassen habe, war 1992, als ich Asphyxia in Belgien verließ und ein paar Monate später in die USA zog, um eine größere Karriere zu verfolgen.“ Zudem wolle sich Olde Wolbers nun „auf das Schreiben von Alben konzentrieren, von denen ich schon lange geträumt habe. Ich habe einen kreativen Raum (Studio), also bin ich bereits im Labor und mache neue Musik.“

Auf diesen Post hat unter anderem Phil Demmel reagiert. Dieser schreibt: „Viel Glück, Bruder!! Ich habe dich persönlich ausgewählt und war begeistert, dich bei Vio zu haben!! Ich freue mich auf deine neuen Jams!“ Schlagzeuger Perry Strickland, der Vio-lence Anfang 2023 verließ, findet nicht nur freundliche Worte: „Gut für dich! Es ist nicht mehr Vio-Lence! Nur ein Ego-Trip eines Einzelnen!“

