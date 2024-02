Phil Demmel steigt bei Vio-Lence aus

Kerry King-Gitarrist Phil Demmel mit Metal Allegiance beim Rock in Rio Festiva am 2. September 2022 in in Rio de Janeiro

Nun, da Kerry King sein Solodebüt angekündigt und die Mitglieder seiner Band bekanntgegeben hat, wissen wir, dass auch Phil Demmel mit von der Partie ist. Der ehemalige Machine Head-Gitarrist übernimmt bei der Gruppe des Ex-Slayer-Glatzkopfs die Soli. Diese Personalie soll aber in keinem direkten Zusammenhang damit stehen, dass Demmel just bei seiner Thrash Metal-Gruppe Vio-Lence ausgestiegen ist.

Auserzählt

So wird das anstehende Konzert am 11. Februar in São Paulo die letzte Show von Phil Demmel mit der Formation sein. „Das Timing ist angesichts der Kerry King-Neuigkeiten komisch“, gesteht der 56-Jährige ein. Sein Abschied von Vio-Lence habe sich jedoch schon länger angebahnt, wobei er es selbst nicht gecheckt habe. „Mein Status war für eine Weile nicht genauer definiert. […] Angesichts des jüngsten Zustands der Band und meinen Gefühlen diesbezüglich finde ich einfach, dass meine Zeit in der Band zu Ende ist. Ich werde mich immer mit Vio-Lence identifizieren. Perry [Strickland] und ich haben diese Band in der High School gegründet.“

Dennoch seien Phil Demmel und Frontmann Sean Killian nicht auf einer Wellenlänge. „Aber ich finde, ich passe bezüglich dessen, was das Ziel ist, nicht mehr hinein. Im Licht von ein paar kürzlichen Ereignissen sehe ich mich genötigt, den Schlussstrich zu ziehen.“ Nach den jüngsten Live-Terminen mit Vio-Lence und der LET THE WORLD BURN EP von 2022 fühle sich Demmel ausreichend verwirklicht. „Alles Weitere fühlt sich irgendwie gezwungen an. Ehrlich gesagt wollte ich vor dieser Tournee gar nicht mitfahren. Doch ich ziehe das durch, mache keinen Rückzieher. Aber ich denke, ich bin fertig hier. Ich glaube, ich habe das gemacht, was ich mit dieser Band machen wollte.“

