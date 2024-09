Die METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2024: Nightwish, Opeth, Summer Breeze u.a.

Gerade erst haben Opeth ihr neues Album und die dazugehörige Tournee angekündigt. Laut Frontmann Mikael Åkerfeldt wäre sogar eine Tour mit Europe denkbar.

Am vergangenen Wochenende waren Opeth zu Gast beim Wacken Open Air und gaben natürlich auch das ein oder andere Interview. Im Gespräch mit Marcus Schleutermann von EMP sprachen Sänger Mikael Åkerfeldt und Gitarrist Fredrik Åkesson über das neue Album. Darauf ist unter anderem auch Joey Tempest von Europe zu hören. Anders oder nicht? THE LAST WILL AND TESTAMENT ist das 14. Studioalbum von Opeth und wird am 11. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen. Fredrik Åkesson kommentiert dazu: „Ich bin wirklich zufrieden damit. Wir haben erneut im Rockfield in Wales aufgenommen. Dies ist also das dritte Mal, dass…