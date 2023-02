Vio-Lence: Drummer Perry Strickland steigt aus

Der langjährige Schlagzeuger von Vio-Lence, Perry Strickland, hat die Band offiziell verlassen. Gestern teilte Strickland auf Instagram ein Video, das ihn bei einem Auftritt mit Vio-Lence zeigt. Er betitelte es mit: „Ich werde es vermissen, diese Lieder zu spielen!“. Nachdem ein Fan Perry in den Kommentaren fragte, ob er tatsächlich aus der Gruppe ausgestiegen sei, antwortete Strickland: „Ja, vor etwa einem Monat“.

Unter den Leuten, die auf Stricklands Post reagierten, war auch der ehemalige Overkill-Gitarrist Bobby Gustafson. Gustafson kam im Januar 2020 als Ersatz für Ray Vegas zu Vio-Lence, gab aber im Oktober letzten Jahres seinen Ausstieg aus der Band bekannt. Damals nannte die Band „logistische Schwierigkeiten, die zu schwer wiegen, um produktiv arbeiten zu können“ als Grund für die Trennung von Bobby. Dieser schrieb unter Stricklands Post: „Viel Glück bei allem, was du in Zukunft machst. Wir hatten eine gute Zeit.“ Wer nun bei Vio-Lence hinter dem Schlagzeug sitzen wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Band wird am 25. Februar in Los Angeles auftreten – spätestens dann wissen wir mehr.

Vio-Lence: Instabile Truppe

Im März 2022 veröffentlichten Vio-Lence LET THE WORLD BURN. Die fünf Songs umfassende EP ist Vio-Lence erste eigene Veröffentlichung seit dem Album NOTHING TO GAIN von 1993. Der Klassiker der Band, ETERNAL NIGHTMARE, wurde letztes Jahr neu aufgelegt.

1985 gegründet, veröffentlichte die Band bis zur ihrer Auflösung im Jahr 1993 drei Alben. 2001 kamen die Herren aus Kalifornien wieder kurz zusammen, eine richtige Reunion erfolgte jedoch erst 2019. Die Besetzung von Vio-Lence auf LET THE WORLD BURN bestand aus Gustafson, Gründungsgitarrist Phil Demmel, Sänger Sean Killian und Strickland sowie dem ehemaligen Fear Factory-Bassisten Christian Olde Wolbers.

