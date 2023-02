Gary Holt: „Ich habe immer eine Million Riffs!“

auch interessant

Während eines Auftritts in einer amerikanischen Radioshow wurde Exodus-Gitarrist Gary Holt befragt. Zum einen, warum es für ihn und seine Band-Kollegen noch immer noch wichtig ist, neue Musik zu schreiben, obwohl die Wirtschaft der Musikindustrie das Geschäft mit der Veröffentlichung von Alben völlig verändert hat.

Er antwortete: „Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Songs, die man immer und immer wieder spielen kann. Ich muss neue Musik machen. Das ist es, was mich motiviert und interessiert. Wenn ich nur auf Tour gehen würde, würde ich mich unglaublich schnell langweilen und es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr machen wollen. Ich meine, wir machen krachende, mörderische Alben, die sich mit den Klassikern messen können. Wir sind also nicht da draußen und zwingen dem Publikum einen Haufen neuer Songs auf, die es nicht hören will.“

Holts beste Stücke werden vielleicht nie verwendet

Auf das Gerücht angesprochen, dass Künstler ihre Riffs auf ihren Telefonen oder Computern gespeichert hatten und dann diese verloren gingen oder die Computer abstürzten, sagte Holt: „Das ist der Unterschied zwischen mir und einer Menge anderer Leute. Ich schreibe einfach neue Stücke. Riffs schreiben ist wie atmen; es ist nicht schwer, wenn man es liebt.“

Der 58-Jährige weiter: „Ich habe mein Diktiergerät auf meinem Handy, und die Aufnahmen sind gesichert. Und einige der besten Sachen werden vielleicht nie verwendet. Manchmal bringt mich unser Schlagzeuger dazu, wieder reinzuhören. Und dann finden wir ein paar echte Perlen. Aber wenn ich sie alle verlieren würde, würde ich einfach neue schreiben.“

Gary Holt zu neuem Exodus-Album

Bezüglich eines Nachfolgers des 2021 erschienenen PERSONA NON GRATA verkündete Holt: „Ich habe immer eine Million Riffs. Wahrscheinlich tausend, die ich auf dem letzten Album nicht verwendet habe. Manchmal ist es einfach so, dass ich eine Zwangsneurose habe und mich in das letzte Riff vertiefe und mir nicht die Mühe mache, mir die anderen Sachen anzuhören. Und manchmal greife ich auf wirklich tolle Sachen zurück, die jahrzehntealt sind. Nach der Tour habe ich drei Monate frei und werde dann mit der Arbeit an der neuen Platte beginnen.“

PERSONA NON GRATA ist der Nachfolger des 2014 erschienenen Albums BLOOD IN BLOOD OUT. Diese markiert die erste Veröffentlichung der Thrasher seit dem Weggang des Sängers Rob Dukes und der Rückkehr von Steve „Zetro“ Souza. Zetro stand bei Exodus von 1986 bis 1993 und von 2002 bis 2004 am Mikro.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.