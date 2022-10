Die texanischen Heavy-Metaller/Stoner-Rocker The Sword haben kürzlich ihre Trennung via Social Media bekanntgegeben.

Die US-amerikanische Heavy Rock-Fromation The Sword hat sich aufgelöst. Frontmann der Band, John D. Cronise, lieferte am 20. Oktober 2022 eine ausführliche Erklärung für die doch recht überraschende und radikale Entscheidung, keine weiteren Vorhaben mehr mit der Gruppe umzusetzen. Während der vergangenen zwanzig Jahre haben The Sword acht Alben veröffentlicht und an zahlreichen Projekten namhafter Heavy Metal-Größen mitgewirkt. Zeit für ein nächstes Kapitel In dem Social Media-Beitrag heißt es: „Hallo Freunde, ich sehe es als meine Pflicht an, euch mitzuteilen, dass ich nach sorgfältigem Nachdenken zu dem schwierigen Entschluss gekommen bin, die lange und geschichtsträchtige Karriere von The Sword zu…