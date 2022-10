Der belgische Sänger Helmut Lotti hat sich am Iron Maiden-Klassiker ‘Run To The Hills’ versucht — und macht dabei eine super Figur!

Ungewöhnliche Cover sind immer interessant. Das kann daran liegen, dass die Art und Weise der Neuinterpretation von unkonventioneller Natur ist, oder der Song in ein anderes Genre übertragen wird. Es kann aber auch darauf zurückzuführen sein, dass man das Cover nie von einem bestimmten Künstler erwartet hätte. So ist es in diesem Fall bei Helmut Lotti. Gelungene Überraschung Der Belgier ist alles andere als ein Rocker oder Metaller. Doch seine Version des Iron Maiden-Klassikers 'Run To The Hills' geriet wirklich tadellos und astrein. Stimmlich wuppt Helmut Lotti den raueren Musikstil mit links, so scheint es. Sollten die Eisernen Jungfrauen mal…