Burton C. Bell (Ex-Fear Factory) arbeitet an neuer Musik

Burton C. Bell mit Fear Factory beim With Full Force 2010

auch interessant

Es ist nun schon einige Jahre her, seit sich Burton C. Bell von Fear Factory getrennt hat. Im Herbst 2020 gab Bell seinen Ausstieg bei der Industrial Metal-Formation bekannt, die er 1989 mitgegründet hatte. Als Grund gab er an, dass er nicht mit jemandem zusammenarbeiten könne, dem er nicht vertraut und den dieser nicht respektiert. Seitdem fokussiert er sich vorrangig auf seine Soloarbeit.

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: Burton C. Bell nicht an Reunion interessiert Death Metal, Groove Metal, Industrial Metal Der ehemalige Sänger von Fear Factory spricht Klartext über die Möglichkeiten einer Rückkehr. Außerdem nannte das Gründungsmitglied den Anlass für seinen Ausstieg. Seit März 2024 füttert Burton C. Bell seine Fans mit Singles. Beginnend Mit ‘Anti-Droid’ folgte im August ‘Technical Exorcism’. Zuvor erschien eine Cover-Version von Rammsteins ‘Du hast’. Nun verkündete er im Interview mit Metal Magnitude, dass weiteres Liedgut in Arbeit sei und sogar bald veröffentlicht werden soll. „Ich mache einen Song nach dem anderen mit Videos und treibe es einfach so voran. Und es gibt neue Musik. Ich mastere gerade einen neuen Song und arbeite an den Vocals. Außerdem nehme ich gerade den Gesang für einen anderen Song auf.“

Die Pläne des Burton C. Bell

Er habe einige Pläne und „sehr bald neue Musik am Horizont.“ Zu diesem Zweck hat er auch eine Band um sich geschart: „Eine tolle Gruppe“, von der Bell sagt: „Ich liebe diese Jungs. Ich habe sie ich in den letzten zwei Jahren kuratiert.“ Es handle sich dabei zwar nicht um bekannte Musiker, aber „sie sind in sehr angesehenen Bands in Los Angeles.“ Im Einzelnen sind das: Gitarrist Henrik Linde, Bassist Tony Baumeister, Schlagzeuger Ryan Junior Kittlitz und Produzent Stewart Cararas.

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: Reunion mit Ex-Mitgliedern unmöglich Death Metal, Industrial Metal Bei Fear Factory ging es im Laufe der Jahre bekanntlich drunter und drüber. Deshalb wird es wohl nie zu einer Reunion ehemaliger Mitglieder kommen. Auch gegenüber Reality Check TV äußert sich der Sänger vor Kurzem ähnlich: „Ich habe eine großartige Band hinter mir.“ Außerdem gibt er an: „ Ich veröffentliche nur Singles statt eines Albums – und der nächste Song ist ein Knaller. Die Leute werden begeistert sein.“ Obendrein gibt es wohl auch schon Live-Pläne. „Ich mache eine Tournee, die ich im Februar ankündigen werde – leider nicht in den Staaten.“ Auf die Frage, warum noch keine US-Tournee angekündigt wurde, antwortet Bell: „Ich muss es richtig machen. Es muss das richtige Paket sein, um mich richtig so zu präsentieren, wie ich präsentiert werden möchte. Denn jetzt, wo ich die Kontrolle habe, werde ich es so machen, wie es gemacht werden sollte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.