Bruce Dickinson nimmt neues Soloalbum Anfang 2026 auf

Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson im The Mandrake Project-Modus
Foto: Wizard Promotion/PromoU/John McMurtrie. All rights reserved.
von
Bruce Dickinson bleibt dran an seiner Solokarriere: Das Iron Maiden-Organ schickt sich an, im Januar Nägel mit Köpfen zu machen.
Das jüngste Soloalbum von Bruce Dickinson, THE MANDRAKE PROJECT, war fraglos ein großer Erfolg. Der Iron Maiden-Frontmann ist dabei offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Denn die Absichten für den Nachfolger seines achten Longplayers abseits seiner Haupt-Band werden immer konkreter. Im Interview bei Charlie Kendall’s Metalshop spezifizierte der 67-Jährige den Fahrplan.

Voll in Fahrt

„Wir gehen im Januar nächsten Jahres ins Studio, um die Platte mit Brendan Duffey aufzunehmen, welcher BALLS TO PICASSO [das zweite Solowerk von Bruce Dickinson — Anm.d.R.] geremixt und dabei fantastische Arbeit geleistet hat“, führt die „air raid siren“ aus. „Wenn wir also im Januar mit ihm ins Studio gehen, schauen wir darauf, das Album 2027 zu veröffentlichen. Die großartige Band, die die neue Scheibe mit mir einspielen wird, ist dieselbe, die mit mir in Europa auf Tour war. Und es es wird dieselbe Band sein, die 2027 mit mir auf Tournee gehen wird, wenn wir das neue Album veröffentlichen. Das ist zumindest die Idee.“

Anfang Mai gab Bruce Dickinson schon einmal ziemlich genau Auskunft über den Stand der Dinge bezüglich einer weiteren Soloplatte. Während einer Gesprächsrunde am Musicians Institute in Los Angeles sprach Moderator Ryan J. Downey den Briten auf ein potenzielles Nachfolgewerk an. „Ich war während der letzten drei Wochen im Demostudio mit allen“, verriet der Iron Maiden-Sänger daraufhin. „Und wir hielten am Ende nach 15 Tagen 18 Tracks in den Händen. Es wird ein wirklich cooles Album werden. Und offensichtlich wird der Kerl, der es produzieren wird, Brendan Duffey sein — er hat schon THE MANDRAKE PROJECT gemischt.

Wir fingen mit ihm an, als wir die Atmos-Mixes gemacht haben. Und daraus wurde dann: ‚Du machst doch auch Stereo-Mixe…‘ Und er ist großartig. Also behalten wir dieselbe Crew wie beim vorherigen Longplayer an Bord. Ich freue mich darauf, es Anfang nächsten Jahres aufzunehmen. Da habe ich ein paar Lücken im Terminplan. Januar, Februar, März, April sind irgendwie eine freie Zone für mich nächstes Jahr.“

