Burton C. Bell wird eine bestimmte Fear Factory-Platte nie signieren

Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell auf dem With Full Force 2010
Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell auf dem With Full Force 2010
Foto: M. Wickler. All rights reserved.
von
Der ehemalige Fear Factory-Frontmann Burton C. Bell weigert sich, AGGRESSION CONTINUUM (2021) zu unterschreiben.
Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell wird Fans AGGRESSION CONTINUUM nicht signieren, wenn sie ihn darum bitten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war er schon raus aus der Band. Sein Gesang ist jedoch trotzdem darauf zu hören. Im Interview mit Scandalous, erklärt er, warum er die Platte nicht signieren will.

Grabstein

Er erklärt: „Wir haben das Album 2017 fertiggestellt, und damals hieß es ‘Monolith’. Für mich war es das letzte Album. Es war der Grabstein, und die Inschrift lautet ‘Monolith’.“ Fear Factory veröffentlichten das Album fast ein Jahr, nachdem Bell überraschend die Band verlassen hatte.

Die Frage, ob er diesbezüglich ein schlechtes Gefühl habe oder einen Groll hege, verneint der Musiker. Er sagt: „Nein, so fühlte sich das für mich nicht an. Ich war aber sehr enttäuscht, dass sie alles verändert hatten. Meinen Gesang haben sie aber beibehalten.

Kein Autogramm

Das Album war schon 2017 fertig gemischt und gemastert. Es hatte ein Platten-Cover, einen Titel. Nach drei Jahren verließ ich die Band und es passierte viel Scheiße. Sie haben einfach alles verändert. Das ist also das eine Album, das ich nicht unterschreiben werde“, meint Bell.

2020 stieg der Sänger überraschend bei Fear Factory aus mit der Begründung, er könne sich nicht jemandem anschließen, dem er nicht vertraut und den er nicht respektiert. Zuvor war es bei Fear Factory drunter und drüber gegangen. Es gab einen Rechtsstreit mit ehemaligen Band-Kollegen, und Gitarrist Dino Cazares hatte um Spenden gebeten, um das Album fertigzustellen. Mit diesem Spendenaufruf wollte Bell ebenfalls nichts zu tun haben.

Cazares verwendete das gespendete Geld, um das Album, abgesehen vom Gesang komplett neu einzuspielen. Burton C. Bell zeigte sich nicht begeistert davon. Schon 2022 wollte er im Interview mit The Ex-Man-Podcast nur widerwillig zugeben, dass die Platte gut abgemischt sei. Stattdessen betonte er, dass das Album ohne sein zutun bearbeitet worden sei.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

