Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fear Factory: Cazares schließt Wiedervereinigung aus

Fear Factory live, Elbriot Festival 2013
Fear Factory live, Elbriot Festival 2013
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares hat kein Interesse an erneuter Zusammenarbeit mit ehemaligen Band-Mitgliedern.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Fear Factory mussten über die Jahre einige Line-up-Wechsel verkraften, und die Fans sind neugierig, ob es je zu einer Wiedervereinigung der ehemaligen Mitglieder kommt. Das einzig verbliebene Gründungsmitglied und Gitarrist Dino Cazares hat sich nun erneut zu der Thematik geäußert.

Kein Hass

In einem Facebook-Post schreibt der Gitarrist: „Ich hege keinen Hass gegenüber ehemaligen Mitgliedern. Aber, um das klarzustellen: Ich werde nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. Was getan ist, ist getan, und das Kapitel ist für immer abgeschlossen.“

Weiter meint Cazares: „Ich habe das hinter mir gelassen und werde mich weiter auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren. Ich hoffe aufrichtig, dass sie das ebenso tun. Bei allem Respekt.“

Recoded - T-Shirt
Recoded - T-Shirt
von Fear Factory
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Immerwährende Nachfragen

Kurze Zeit später führte der Musiker aus: „Der einzige Grund, warum ich das immer und immer wieder anspreche, ist, weil Journalisten und Fans mich andauernd danach fragen. Ich habe mich schon vor Jahren weiterbewegt, und das habe ich auch schon oft Gesagt. Leider ärgert es Leute, wenn ich die Frage nicht beantworte, und es ärgert die Leute auch, wenn ich eine ehrliche Antwort gebe, die sie nicht hören wollen.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der ehemalige Fear Factory-Sänger Burton C. Bell verließ 2020 die Band, nachdem er einen Rechtsstreit gegen den ehemaligen Bassisten Christian Olde Wolbers und Schlagzeuger Raymond Herrera verloren hatte. Er verkündete seinen Ausstieg mit der Begründung, er könne sich nicht jemandem anschließen, dem er nicht vertraut und den er nicht respektiert.

Wolbers und Herrera verklagten Dino Cazares und Bell wegen ungeklärter Rechte am Fear Factory-Namen. Cazares kam im Zuge dieser Klage mit einem blauen Auge davon und durfte seine Band weiter Fear Factory nennen. Dennoch geriet die Zusammenarbeit zwischen Cazares und Bell im Zuge dessen ins Schwanken, und der Sänger stieg erneut aus der Band aus.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Dino Cazares Ex-Mitglieder fear factory Gitarrist keine reunion Trennung
Foo Fighters: Dave Grohl erklärt Trennung von Josh Freese
Dave Grohl (Foo Fighters) während einer Show von The Churnups beim Glastonbury Festival 2023
Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl hat die Beweggründe der Band für die Demission von Josh Freese dargelegt.
Josh Freese hat bekanntlich zwischenzeitlich als Nachfolger von Taylor Hawkins bei den Foo Fighters fungiert — bis er im Mai 2025 der Tür verwiesen und durch Ilan Rubin (Nine Inch Nails) ersetzt wurde. Im Nachgang hatte sich der Drummer (der jetzt pikanterweise wieder für Trent Reznor und Co. auf die Felle haut) ein paar Mal zu Wort gemeldet und dabei Spekulationen über seinen Rauswurf angestellt. Nun hat sich endlich jemand gerührt, der den wirklichen Grund der Trennung kennt — und zwar Dave Grohl höchstpersönlich. Kein hundertprozentiger Treffer So erläuterte der Foo Fighters-Chef im Interview in The Zane Lowe Show bei…
Weiterlesen
Zur Startseite