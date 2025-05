Eine der spannendsten neuen Gruppen zurzeit sind Bloodywood. Die Nu-Metaller aus Indien haben Mitte März ihr nunmehr drittes Studioalbum NU DELHI vorgelegt. Aus diesem Anlass hat Frontmann Raoul Kerr im Interview bei Loudwire Nights über die Musik der Formation und ihre Ziele gesprochen.

Einheit & Diversität

„Ich war selbst erst kürzlich vollständig dazu in der Lage, es auf verständliche Weise auszudrücken“, erwidert der Bloodywood-Rapper auf die Frage von Moderator Chuck Armstrong nach der Zukunftsvision der Band. „Wir wollen den Metal zurück in den Mainstream bringen. Die Idee Metal mit Hip-Hop zu fusionieren war so natürlich für mich, weil ich damit aufgewachsen bin, Linkin Park, Limp Bizkit, System Of A Down und Rage Against The Machine zu hören. Besonders Linkin Park war die Band für uns. Sie waren unsere erste gemeinsame Inspiration, weil wir alle individuelle Geschmäcker haben.

Doch wir haben eine gute Schnittmenge, was die Art von Musik betrifft, die wir mögen — und Linkin Park sind das Zentrum von alldem. Es wäre cool, diesen Sound zurückzubringen, denn er war so lange Zeit nicht da.“ Das mag für eine ganze Weile gegolten haben, wobei Mike Shinoda und Co. mit ihrem Comeback-Werk FROM ZERO durchaus wieder zu ihren alten Klängen zurückgekehrt sind. Des Weiteren stellt Kerr klar: „Aber wir haben auch eine Botschaft zu vermitteln, die vermittelt werden muss. Das geht sogar die Leute an, die vielleicht nicht aktiv darüber nachdenken. Wir können viele Menschen zusammenbringen und tatsächlich etwas bewirken. Einheit und Diversität sind gemeinsam möglich.“

