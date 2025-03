Kurz vor der geplanten Europatournee und dem Festival-Sommer mussten Sick Of It All letztes Jahr alles absagen. Grund dafür war die Krebsdiagnose von Frontmann Lou Koller. Bei dem Sänger wurde ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen überging. Neben einer Crowdfunding-Kampagne und einem Benefiz-Konzert gab es seither enorm viel psychische Unterstützung.

Lou Koller selbst veröffentlicht regelmäßige Updates zu seinem Zustand via Social Media. Nachdem er im Oktober 2024 die erste Runde der Chemotherapie überstanden hatte, folgte eine Operation. Anschließend folgte eine erneute Chemo-Runde, die Mitte Februar dieses Jahres abgeschlossen war. Nun heißt es warten. In der Zwischenzeit meldet sich Koller erneut mit einer Videobotschaft, in der er angibt, in der „Heilungsphase“ zu sein.

Gewicht und Energie steigern

Er erklärt: „Es sind ungefähr fünf oder sechs Wochen seit meiner letzten Chemo, und es geht mir ziemlich gut. Ich fühle mich viel besser als letzten Monat, aber ich habe noch immer mit vielen Nebenwirkungen zu kämpfen: Meine Finger und Füße sind noch taub, und meine Geschmacksknospen funktionieren nicht richtig. Ich glaube, ich kann jetzt Salziges und sehr Bitteres schmecken. Alles andere ist fad.“ Außerdem habe er stark abgenommen und versuche nun wieder an Gewicht zuzulegen, „aber mit meiner neuen Magenform und der Heilung geht es nur sehr langsam voran. Ich nehme nicht zu, aber ich versuche es. Ich dachte, das wäre der einfachste Teil – einfach vollstopfen. Aber ich kann nicht.“

Abgesehen davon geht es dem Sänger ziemlich gut, wie er meint: „Ich schlafe immer noch viel, aber versuche, das zu ändern. Ich versuche, meine Energie zu steigern. All das ist gut.“ Zwar haben sich die behandelnden Ärzte noch nicht bei ihm gemeldet, jedoch hat er demnächst einen sicher aufschlussreichen Termin. „Im Mai bekomme ich den kompletten Scan, um herauszufinden, ob ich vollständig krebsfrei bin.“ Abschließend bedankt sich Lou Koller erneut für all die Unterstützung der letzten Monate und erklärt zuversichtlich: „Wir werden uns im Frühling und Sommer treffen, um ein paar neue Songs zu schreiben. Ich muss auch versuchen zu singen, was ich vielleicht dieses Wochenende versuchen werde.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.