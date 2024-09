Sick Of It All: Lou Koller hat Chemotherapie beendet

Sick Of It All bei der 1. Wildcat Tattoo Cruise, 6. bis 11. Mai 2024

Anfang Juli mussten Sick Of It All ihre Sommertournee absagen und gingen dabei ganz offen mit den Gründen um. Bei Sänger Lou Koller wurde ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen übergeht. Im August begann Koller die Chemotherapie, die er nun erfolgreich beendet hat. Via Social Media hällt er seine Fans mit einer Videobotschaft auf dem Laufenden.

Empfehlung der Redaktion Sick Of It All: Lou Koller startet mit Chemo Hardcore Sick Of It All-Sänger Lou Koller hat die erste Charge im Rahmen seiner Chemotherapie-Behandlung absolviert und ist weiterhin guter Dinge. „Hey alle zusammen, Lou hier. Ich möchte euch nur ein kurzes Update geben. Heute war Chemo-Sitzung Nummer vier – die letzte Chemotherapie vor der Operation. Jetzt habe ich also noch einen Monat bis zur Operation, die am 24. Oktober stattfindet. Bisher fühle ich mich ganz gut. Ein bisschen schwindelig, ein bisschen müde… Das Gleiche passiert immer wieder. Ich habe hier meine Chemo-Packung zum Mitnehmen und bekomme jedes Mal einen Bonus. Ich trage es 24 Stunden lang, und morgen nehmen sie es dann heraus. Das ist es, was mich wirklich durcheinanderbringt. Nach Morgen werde ich also etwa vier oder fünf Tage lang nutzlos sein. So ist es also.“

Hilfe und Haarverlust

Um die Therapie zu finanzieren und Lou Kollers Geneseung voranzutreiben, hat sein Bruder und Band-Kollege Pete eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Zudem soll am 23. November im Irving Plaza in New York City ein Benefizkonzert stattfinden. Dazu meint Lou: „Ich bin wirklich dankbar, dass die Benefiz-Show so schnell ausverkauft war. Das Line-up ist der Wahnsinn. Es wird eine fantastische Show. Ich weiß nicht, ob ich dabei sein kann. Das hängt davon ab, wie weit ich nach der Operation geheilt bin. Es wird eine schöne Zeit zwischen der Operation und der Show sein. Aber der Rat meines Arztes war auch: ‘Testen Sie Ihr Immunsystem nicht in dieser Umgebung.’“

Empfehlung der Redaktion Sick Of It All: Lou Koller trotz Krebsdiagnose zuversichtlich Hardcore Vor wenigen Tagen gaben Sick Of It All bekannt, ihre anstehende Sommertournee absagen zu müssen. Nun wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Abschließend erklärt Koller: „Wie gesagt, mir geht es soweit gut. Ich habe viele Nebenwirkungen der Chemotherapie, wie Taubheitsgefühl in meinen Fingerspitzen, Haarausfall … Zumindest habe ich meine Augenbrauen noch behalten. Und ich habe meine Wimpern. Ich vermisse meine Haare und ich hasse es, in den Spiegel zu schauen. Nachts im Badezimmer habe ich Angst und frage mich: ,Wer zum Teufel ist dieser Typ?‘ Wie dem auch sei, ich albere nur herum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und danke, dass ihr mich und Sick Of It All unterstützt.“

—

