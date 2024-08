Sick Of It All: Lou Koller startet mit Chemo

Lou Koller mit Sick of it All beim 77 Montreal Festival 2018

auch interessant

Sick Of It All-Frontmann Lou Koller leidet bekanntlich an Krebs. Der New Yorker hat einen Tumor in der Speiseröhre, der in seinen Magen wuchert. Seine Band hat in der Folge sämtliche anstehenden Live-Aktivitäten abgesagt. Nun hat der Hardcore-Musiker seine erste Runde Chemotherapie hinter sich, wie er in den Sozialen Medien berichtet.

Kein Vergnügen

„Hallo zusammen, Lou hier“, meldet sich die Sick Of It All-Stimme zu Wort. „Ich bin hier in meinem Erholungszimmer. Hoffentlich geht es euch allen gut. Ich habe ein kleines Update für euch. Die erste Woche mit Chemotherapie ist nun fast zwei Wochen her. Ich hatte sie vor ungefähr anderthalb Wochen. Und die ersten drei Tage waren brutal. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Allmählich wurde es besser — und jetzt fühle ich mich mehr wie ich selbst. Das letzte Wochenende und heute habe ich mich wirklich gut gefühlt. Zum Glück gibt es keine Komplikationen. Und die zweite Runde beginnt am kommenden Wochenende. Hoffentlich wird es nicht so schlimm, aber wer weiß?“

Des Weiteren gelobt die Sick Of It All-Legende, die Fans weiterhin im Bilde zu halten. „Jedenfalls werde ich euch viel öfter Updates geben. Aber es ist irgendwie schwer für mich, mich hier hinzustellen meiner Eitelkeit wegen, denn ich kann meine Haare und meinen Bart nicht färben. Ich finde, ich sehe scheiße aus. Aber danke euch allen für eure anhaltende Unterstützung — emotional, finanziell, was auch immer. Ihr wisst nicht, wie viel mir das hilft. Und bitte passt auf die Jungs in der Band und auf euch auf. Danke euch.“ Lous Bruder und Band-Kollege Pete Koller hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit die ungeheuren medizinischen Kosten Lou nicht in den Ruin treiben.

SOIA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.