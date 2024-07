Sick Of It All: Lou Koller trotz Krebsdiagnose zuversichtlich

Sick Of It All bei der 1. Wildcat Tattoo Cruise, 6. bis 11. Mai 2024

Eigentlich wollten Sick Of It All dieser Tage auf große Europatournee gehen und neben einigen Clubshows auch auf Festivals, wie dem W.O.A. spielen. Nun muss die New Yorker Hardcore-Band jedoch alle bevorstehenden Konzerte absagen, da Frontmann Lou Koller mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Genesung geht vor

Wie Koller selbst unlängst via Social Media bekannt gab, wurde bei ihm Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen übergeht.

Die Behandlung soll in den kommenden Monaten stattfinden. Dabei soll die gesamte Band hinter ihm stehen: „Sobald sie es hörten, sagten sie: ‚Vergiss die Tour. Werd' einfach gesund.'" Auch lässt er seine Fans wissen, dass es ihm sehr leid tue. Dabei bleibt Koller jedoch hoffnungsvoll und beendet sein Statement mit „Ich werde diese Sache hoffentlich überstehen und euch am Ende des Sommers sehen … oder vielleicht im Winter."

Spendenaufruf

Da dies auch finanzelle Einbußen für die Band bedeutet, bittet Gitarrist (und Lous Bruder) Pete nun auf GoFundMe um Unterstützung: „Hallo, ich bin Pete. Bei meinem großen Bruder Lou wurde ein Adenokarzinom diagnostiziert. Er hat einen Krebstumor in seiner Speiseröhre. Wir, Sick Of It All, haben den Rest des Tourneejahres abgesagt und werden nicht auf Tour gehen, bis Lou das geschafft hat und sich erholt. Wie ihr wisst, ist das Touren die Lebensader einer Band wie Sick Of It All. Wenn ihr ihm also helfen könntet, wären wir sehr dankbar…“

Das Spendenziel ist zwar bereits erreicht – auch dank großzügiger Spenden von anderen Bands, wie Dropkick Murphys, dennoch hilft jeder noch so kleine Beitrag.

***

