Am 3. April startet auf Netflix die neue Animationsserie ‘Devil May Cry’. Einige Tage zuvor, am 28. März, soll ein Teil des Soundtracks veröffentlicht werden – in Form von ‘Afterlife’, beigesteuert von Evanescence. Nun fragen sich Fans, ob der Song auch Teil der neuen Platte werden könnte und wann diese erscheinen soll. Immerhin liegt THE BITTER TRUTH nun schon vier Jahre zurück.

Nach einem Auftritt beim Rock In Rio Festival in Brasilien vergangenen September gab Sängerin Amy Lee an, dass sich die Band ab November 2024 ins Studio begeben wolle. Gegenüber 89 FM A Rádio Rock sagte sie damals: „Wir sind gerade im kreativen Prozess, aber noch nicht ganz mittendrin. Wir haben viel kreiert und jede Menge Ideen. Also machen wir demnächst ernst und gehen im November ins Studio. Runde eins.“ Seither war es relativ still um Evanescence, bis jetzt. Zuerst wurde via Social Media ein kurzes Video gepostet, in dem Lee einen Countdown andeutet, worauf Fragen und wilde Spekulationen folgten. Nur einen Tag später teaserte Netflix ‘Afterlife’.

Anlässlich dieser Ankündigung erklärt Amy Lee im Interview mit Audacy Music, wie die Kollaboration mit dem Streaming-Anbieter zustande kam. Mako Alexander Seaver, der für die Musik zur Serie verantwortlich ist, habe die Sängerin und Songwriterin kontaktiert. „Wir haben uns nur per E-Mail ausgetauscht. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Aber er meinte: ,Hey, schau mal rein. Wäre das cool? Würdest du singen?‘ Und so kam es, dass wir den Song gemeinsam fertigstellten und dann dachten: ,Das ist ein Evanescence-Song. Lasst uns die Band herholen. Lasst uns das gemeinsam durchziehen.‘“

Weiterhin gibt Lee an, dass sie und der Rest der Band „sehr aufgeregt sind, neue Musik zu haben.“ Und das sei nur der Anfang. „Wir arbeiten gerade an vielen Songs für das neue Album, aber dieser kam durch Netflix zustande, und wir waren einfach total aufgeregt, einen Vorwand zu haben, gleich loszulegen.“ Auf die konkrete Nachfrage bezüglich eines neuen Studioalbums antwortet Amy: „Ich habe kein Datum. Wir arbeiten einfach. Wir sind seit November oder so nicht mehr auf Tour und waren einfach kreativ.“ Schließlich fügt sie hinzu: „Es wird noch mehr Musik veröffentlicht werden.“



