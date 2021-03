Evanescence: Licht in der Dunkelheit

Zehn Jahre mussten Fans auf gänzlich neues Material aus dem Hause Evanescence warten. Mit THE BITTER TRUTH wird diese Geduld nun endlich belohnt: Offener denn je verarbeitet die Band persönliche Erfahrungen und Schicksalsschläge.

Demaskiert

Auch die ersten beiden Single-Auskopplungen ‘The Game Is Over’ und ‘Wasted On You’ greifen die Fragilität des Seins auf, womit die meisten Menschen mehr oder weniger häufig hadern. Dies ist bei Evanescence stets ein großes Thema gewesen. Zudem ist daran auch nichts Verwerfliches – im Gegenteil: „Bei ‘The Game Is Over’ geht es darum, man selbst zu sein und sein wahres Inneres nach außen zu lassen – egal, was andere davon halten mögen. Es spiegelt quasi direkt den Albumtitel wider: Wer sind wir wirklich? Die Wahrheit kann manchmal bitter sein. Auch wenn ich kein Make-up trage; wenn ich kein Lächeln aufsetze, nur damit sich andere besser fühlen, bin ich trotzdem ich, mit allen Ecken und Kanten“, reflektiert die bezaubernde Frontfrau.

Empfehlung der Redaktion Warum Evanescence neun Jahre für ein Album gebraucht haben Alternative Metal Amy Lee von Evanescence erklärt in einem Interview, warum die Fans neun Jahre auf ein vollwertiges neues Album warten mussten. Auch darum geht es: Selbstreflexion. Bezugnehmend auf die Zeilen „Change me into something I believe in“ appelliert sie: „Wenn du etwas ändern willst, dann tu es! Aber tu es, weil du es willst und nicht, weil andere es von dir erwarten. Es kann die Psyche wirklich krank machen, wenn man sich verstellen muss.“ Ähnlich verhält es sich mit ‘Wasted On You’. Veröffentlicht wurde die Single samt Video während der herrschenden Pandemie, als viele Menschen begannen, mit den Quarantäneregelungen zu ringen. Da ohnehin keine große Videoproduktion möglich war, schien es dem Ensemble angemessen, die Fans emotional genau dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden: in den eigenen vier Wänden.

„Wir sind sehr stolz auf das Video und darauf, die Menschen damit berühren zu können. Nie zuvor haben wir so viel von uns preisgegeben. Wir zeigen, wo wir schlafen und leben – schlichtweg unsere Realität.“ Vorrangiges Ziel sei gewesen, über die Entfernung eine Verbindung aufzubauen – innerhalb der Band und zu ihren Anhängern. „Wenn ich das Video sehe, fühlt es sich an, als wären wir alle zusammen“, fügt die Sängerin noch hinzu.

Prophezeiung

Wer nun denkt, ‘Wasted On You’ sei während der Zeit des Lockdowns entstanden, liegt falsch. „Geschrieben habe ich den Song bereits Silvester/Neujahr 2020. Ich weiß nicht genau, warum, aber aus irgendeinem Grund fühlte es sich in jenem Moment richtig an. Dann kam die Pandemie, und schlagartig hatten die Worte ,Frozen in time, waiting on a miracle‘ wirklich eine Bedeutung“, erklärt die Komponistin, etwas verwundert ob ihrer verborgenen hellseherischen Fähigkeiten.

Empfehlung der Redaktion Galerie: Evanescence, Stuttgart, Porsche Arena, 22.03.2018 Die besten Bilder von Amy Lee & Co. vom Konzert in Stuttgart Etwas weiter zurückblickend, findet sich auf Amy Lees Soloalbum (und Soundtrack zum Film ‘War Story’) AFTERMATH (2014) der Titel ‘Lockdown’. Steckt vielleicht doch eine Prophetin in der Künstlerin? „‘Lockdown’ klingt tatsächlich, als ob ich es letztes Jahr geschrieben hätte. Ich würde gerne sagen, dass es Vorhersehung war, doch dem ist leider nicht so. Hätte ich diese Fähigkeit, hätte ich versucht, es zu vermeiden oder die Leute wenigstens zu warnen“, reagiert Orakel Amy amüsiert auf die scherzhaft gemeinte Anschuldigung.

Generell habe sie in den vergangenen Monaten häufiger neue Bedeutungen in älteren Songs gefunden – sowohl in den eigenen, als auch in denen anderer Künstler. „Es ist mir letztes Jahr mit einigen Songs passiert, die ich schon tausendmal gehört oder selbst gesungen habe. Wir befinden uns in einer komplett neuen Situation, wie wir sie nie zuvor erlebt haben. Plötzlich bekommen Texte eine vollkommen andere Relevanz“, sinniert die Sängerin.

