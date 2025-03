Die Gebete der Evanescence-Fans wurden erhört! Gestern kündigte die Band eine brandneue Single für die kommende Netflix-Serie ‘Devil May Cry’ an. Der neue Song ‘Afterlife’ soll bereits am 28. März erscheinen. Besonders ungeduldige Fans werden bereits einen Tag früher die Chance haben, sich ein Lyric-Video mit exklusiven Ausschnitten der Serie anzuschauen.

Die neue Animationsserie ‘Devil May Cry’ basiert auf der gleichnamigen japanischen Videospielreihe des Unternehmens Capcom. Die von Adi Shankar entwickelte und von Studio Mir produzierte Serie soll am 3. April auf Netflix erscheinen. Fans der Videospiele können sich also bereits eine Woche vor Ausstrahlung einen ersten Eindruck von ‘Devil May Cry’ machen – unterlegt durch den bombastischen Sound einer neuen Evanescence-Single.

Bereits Ende letzten Jahres gab Sängerin Amy Lee bekannt, dass Evanescence an einem neuen Album arbeiten . Ob ‘Afterlife’ das erste Zeichen einer zukünftigen Albumveröffentlichung ist, wird sich aber noch zeigen. Ihr letztes Album THE BITTER TRUTH veröffentlichte die Band bereits 2021.

