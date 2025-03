auch interessant

The Kovenant-Fans dürften sich aktuell fühlen, als hätten sie im Lotto gewonnen. Schließlich mussten treue Fans der Norweger ganze 14 Jahre auf ein Lebenszeichen der Band warten. Jetzt ist es aber endlich so weit! Seit 2024 sind The Kovenant offiziell zurück – und das inklusive aller Band-Mitglieder der NEXUS POLARIS-Ära (1998). Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER offenbaren Sängerin Sarah Jezebel Deva sowie Sänger und Bassist Stian „Nagash“ Hinderson, dass die Band bereits an einem neuen Album arbeitet.

Von Covenant zu The Kovenant

Gegründet 1993 in Hamar unter dem Namen Covenant, begann The Kovenant als Projekt der Black Metaller Stian „Nagash“ Hinderson und Amund „Blackheart“ Svensson. Nach lokalem Erfolg mit ihrem Debütalbum IN TIMES BEFORE THE LIGHT (1997) und einem Labeldeal mit Nuclear Blast rekrutierten die beiden Norweger für ihr zweites Album NEXUS POLARIS (1998) vier weitere Musiker: Jan Axel „Hellhammer“ Blomberg, Jamie „Astennu“ Stinson, Sarah Jezebel Deva und Steinar Sverd Johnsen. Bis heute gilt NEXUS POLARIS unter Fans als Meisterleistung, und das damalige Line-up der Band als legendär.

Nach ihrem Erfolg mit NEXUS POLARIS hatten The Kovenant einige holprige Abschnitte vor sich. Neben mehreren Line-up Änderungen lieferte sich die Band außerdem einen Rechtsstreit mit einer schwedischen Band unter demselben Namen, was dazu führte, dass aus Covenant der jetzige Band-Name The Kovenant wurde. Trotz aller Rückschläge veröffentlichte die Band 1999 ihr drittes Album ANIMATRONIC. ANIMATRONIC stellte im Vergleich zum Symphonic Black Metal-Sound von NEXUS POLARIS einen stilistischen Wechsel zum Industrial Metal dar. Trotz dieses Wechsels fand die Band auch mit ihrem dritten Album internationalen Erfolg.

Back to the roots

Nach ihrem vierten Album SETI im Jahr 2003 und der Ankündigung eines nie erschienenen fünften Albums mit dem Namen ARIA GALACTICA wurde es ab 2010 still um The Kovenant – zumindest bis letztes Jahr. Denn 2024 kündigte die Band wie aus dem Nichts eine Reunion-Tour an. Mit dabei sind alle sechs Musiker, die zur Zeit von NEXUS POLARIS Teil der Band waren. Eine Entscheidung, die sich ziemlich spontan ergeben habe.

Das erzählen Sängerin Sarah Jezebel Deva sowie Sänger und Bassist Stian „Nagash“ Hinderson zu Beginn des Jahres METAL HAMMER, als sie zu Gast auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt sind (den ausführlichen Festivalbericht lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 04/2025). Im exklusiven Video-Interview offenbaren die beiden Musiker außerdem, dass die Band bereits an neuer Musik arbeite. Ihr Ziel sei es, auf ihrem neuen Album den Stil von NEXUS POLARIS mit ihren späteren Industrial-Einflüssen zu verbinden. Wie genau das funktionieren soll und was die Band sonst noch für ihre Zukunft geplant hat, erfahrt ihr im Video-Interview.

Interview: Sebastian Kessler. Schnitt: Dominik Winter

—

