Datum

Runde 11 von 70.000 Tons Of Metal wird vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2023 von Miami, Florida nach Bimini, Bahamas und zurück an Bord der Freedom of the Seas in See stechen.

Veranstaltungsort

Preise & Tickets

Bands

Die Band-Liste wird regelmäßig aktualisiert. Neu hinzukommende Acts werden fett markiert:

Insomnium

Korpiklaani

Månegarm

Nightwish

Rotting Christ

Running Order

Weitere Informationen

60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3000 Tickets. Das ist 70.000 Tons Of Metal, die weltgrößte Heavy Metal-Kreuzfahrt. Mit 9 aufeinanderfolgenden, ausverkauften Touren seit der ersten Kreuzfahrt 2011 bietet diese Kombination aus 5-Nächte-und-4-Tage-Metal-Festival und Karibikkreuzfahrt 3.000 Metalheads eine einmalige Möglichkeit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zweimal, und man erhält uneingeschränkten Festivalzugang zu 120+ Liveauftritten, inklusive “Jamming In International Waters All Star Jam”, Meet & Greets mit jeder Band, Clinics und Workshops auf Tuchfühlung mit den Künstlern und exklusiven Listening Sessions für Albumpremieren. Dies alles und der Verzicht auf VIP-Bereiche an Bord vermitteln das Gefühl, dass jeder einen Backstage-Pass besitzt. Und wem das noch nicht ausreicht, der hat sogar die Möglichkeit, mit seinen Lieblingskünstlern ein traumhaftes Reiseziel in der Karibik zu erkunden.

Die Reederei untersagt es, Lebensmittel und Getränke mit an Bord zu bringen. Alkoholische Getränke werden an Personen unter 21 nicht verkauft oder ausgeschenkt. Die Reederei behält sich vor, jedem Passagier alkoholische Getränke vorzuenthalten. Alkoholische Getränke, die an Bord im Duty-Free-Shop erworben werden, bleiben bis zum Ende der Kreuzfahrt unter Verschluss und werden erst dann ausgehändigt.

Livestream und TV

Aftermovie 2020

