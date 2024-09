Evanescence beginnen Arbeit an neuem Album

Noch sind Evanescence live recht eingespannt: Festivalshows und eine gemeinsame Kanada-Tournee mit Halestorm im Oktober stehen auf dem Plan. Nach diesen Terminen wollen Amy Lee und ihre Truppe jedoch direht ins Studio gehen, um an neuer Musik zu arbeiten.

Als Evanescence vor wenigen Tagen beim Rock In Rio Festival zu Gast waren, plauderten Amy Lee und Co. ein wenig mit 89 FM A Rádio Rock. Auf die Frage, wie die Pläne der Band für die kommenden Monate aussehen, antwortete die Sängerin: „Wir sind gerade im kreativen Prozess, aber noch nicht ganz mittendrin. Wir haben viel kreiert und jede Menge Ideen. Also machen wir demnächst ernst und gehen im November ins Studio. Runde eins.“

Glücklich mit Evanescence

Lange Zeit machten Gerüchte die Runde, Lee würde Chester Bennington im Falle einer Linkin Park-Reunion ersetzen. Nun hat diesen Platz bekanntlich Emily Armstrong eingenommen. Dennoch wurde Amy Lee nochmals gefragt, wie sie zu Linkin Park steht und warum sie nicht das Mikro übernommen hat. Die Evanescence-Frontfrau antwortet kurz, aber liebevoll: „Ich habe bereits eine Band und damit genug zu tun. Und ich bin sehr glücklich mit dieser Band. Aber ich liebe Linkin Park, wir alle lieben sie. Also wünschen wir ihnen nur das Beste.“

