Feuerschwanz machen derzeit schon mit ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) von sich reden. Bei ‘Chefsache ESC 2025 — Wer singt für Deutschland’ zogen die Metaller aus Franken jüngst ins Finale ein, welches am kommenden Samstag, den 1. März stattfindet — live zu sehen bei der ARD.

Nun legen Hauptmann und Co. nach: Nachdem Feuerschwanz beim Halbfinale bereits ihren neuen, potenziellen ESC-Track ‘Knightclub’ vorgestellt haben, kündigt die Band nun das zugehörige Studioalbum KNIGHTCLUB an. Der mittlerweile zwölfte Longplayer des Oktetts erscheint am 25. Juli 2025 über Napalm Records. Laut dem Label ist die Platte „geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Party-Laune, großen Hymnen und harten Metal-Riffs“. Weiter findet Napalm: „Dabei schaffen Feuerschwanz es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.“

Bitte eintreten

Darüber hinaus kommentieren Feuerschwanz ihr neues Album selbst wie folgt: „KNIGHTCLUB — für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarren-Riffs und fröhlicher Folk-Instrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!“

Neben dem Titel-Track finden sich epische Lieder wie ‘Valhalla’ (feat. Doro Pesch und Miracle Of Sound) und ‘Avalon’ auf dem Longplayer. Des Weiteren nehmen Feuerschwanz die Fans in ‘The Tale Of Sam The Brave’ mit nach Mittelerde, während die Gruppe mit ‘Der Name der Rose’ den Romanklassiker vom Umberto Eco besingt. Fehlen dürfen gewiss auch nicht der Kollaborations-Track ‘Lords Of Fyre’ mit Lord Of The Lost sowie eine augenzwinkernde Cover-Version, die es dieses Mal mit ‘Gangnam Style’ setzt. Als Produzent fungierte Simon Michael (Subway To Sally), während Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) das Mastering übernommen hat. Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall) gestaltete das Coverartwork.

Tracklist Feuerschwanz KNIGHTCLUB:

Knightclub (feat. Dag/SDP) Tanz der Teufel Avalon Drunken Dragon Eisenfaust Name der Rose Valhalla (feat. Doro Pesch & Miracle Of Sound) The Tale Of Sam The Brave Testament Lords Of Fyre (feat. Lord Of The Lost) Gangnam Style

