Weniger als zwei Jahre nach HIMMELFAHRT stellen die deutschen Mittelalter-Metaller Subway To Sally mit POST MORTEM ihre Lebendigkeit, Angriffslust und Relevanz unter Beweis.

Totgesagte leben länger. Diese Kernaussage postulieren Subway To Sally im Titel-Track ihres 15. Studioalbums POST MORTEM – einem Werk, das es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Insgeheim hatte die Band den Plan gefasst, nach der Veröffentlichung von HIMMELFAHRT (2023) abzutreten. Michael „Bodenski" Boden verweist auf den Titel: „Der Moment, in dem man in den Himmel aufsteigt oder vielleicht sogar in den Olymp, könnte ein guter Schlusspunkt sein.…