Das letzte The Haunted-Album STRENGTH IN NUMBERS erschien im August 2017. Nun, acht Jahre später, erscheint mit SONGS OF LAST RESORT das zehnte Studiowerk der Schweden via Century Media. Stichtag ist der 30. Mai 2025. Zuletzt veröffentlichte Gitarrist Ola Englund auf seinem YouTube-Kanal immer mal Videos aus dem Studio. Inzwischen gibt es einen musikalischen Vorgeschmack in Form von ‘Warhead’.

Gründer und ebenfalls Gitarrist Patrik Jensen kommentiert: „Als ich diesen Song geschrieben habe, wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg zu einem großartigen Album sind. Das Haupt-Riff kam mir während der Arbeit in den Kopf, und ich musste den Nachmittag freinehmen, um es sofort aufzunehmen und daran zu feilen, solange die Inspiration noch da war und mir Gänsehaut bescherte. Die Lyrics handeln von verschiedenen Machthabern, die als ,War Heads‘ in irgendeiner Form vom Krieg profitieren.“ Sänger Marco Aro bezeichnet die Nummer als „ein aggressives Statement über die absoluten Schrecken der Welt, in der wir jetzt leben müssen!“

Empfehlung der Redaktion The Haunted: Guitar Playthrough-Video mit Ola Englund zur 2. Single Ende August erscheint das nächste The Haunted-Album STRENGTH IN NUMBERS. Ola Englund spielte ein spezielles Guitar Playthrough-Video für alle Fans ein. Die instrumentalen Aufnahmen fanden im Studio Bohus zusammen mit Oscar Nilsson statt. Für die Gesangsaufnahmen ging es unterdessen ins The Cellar Studio zu Björn „Speed“ Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra). Für Mix und Mastering war Jens Bogren (Behemoth, Opeth) verantwortlich. Und damit nicht genug. Auch an einzelnen Songs haben, außer der Band, noch andere Hände mitgewerkelt, wie Patrik Jensen bezüglich der aktuellen Single-Veröffentlichung verrät: „Die Intro-Sound-Effekte haben wir gemeinsam mit Örjan Örnkloo entwickelt, der auch an ‘To Bleed Out’ und dem Titel-Track ‘Letters Of Last Resort’ mitgewirkt hat. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Song eine echte Chance hat, fester Bestandteil unserer Livesetlist für viele Jahre zu werden…“

Eine zum Album gehörige Tournee ist bislang noch nicht angekündigt, dafür aber das ein oder andere Festival. Für den deutschsprachigen Raum beschränkt es sich bisweilen auf das Chronical Moshers Open Air 2025, das am 6. Juni in Mühlteich stattfindet.

