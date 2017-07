The Haunted: Guitar Playthrough-Video mit Ola Englund zur 2. Single

Letzten Freitag veröffentlichten The Haunted die zweite Single ‘Spark’ aus ihrem neuen Album STRENGTH IN NUMBERS. Die 1996 von Patrik Jensen (Gitarre), Jonas Björler (Bass) und Adrian Erlandsson (Schlagzeug) gegründete Band konnte mit ihrem irgendwo zwischen Thrash-, Modern und Death Metal angesiedelten Sound unterschiedlichste Fan-Lager begeistern.

2013 stieß Gitarrist Ola Englund zur The Haunted, und Marco Aro sowie Adrian Erlandsson kamen nach langer Zeit wieder zurücke. Diese Basis ermöglichte der Band nun, mit STRENGTH IN NUMBERS ein abwechslungsreiches Album aufzunehmen, produziert von Russ Russell (unter anderem Napalm Death, Dimmu Borgir, The Exploited), der Tue Madsen ablöste. Dieser frische Schwung an den Reglern tat der Band offensichtlich gut.

Seht hier exklusiv Ola Englund im Playthrough Video zu Spark:

Adrian Erlandsson: “‘Spark’ ist eine eher nachdenkliche und einprägsame Nummer, die die melodische Seite des Albums zeigt. Ein Song, der für viele Jahre Teil unserer Liveshows sein wird.”

Das Musikvideo zu ‘Spark’, produziert von Oscar Dziedziela/OD Visual, seht ihr hier:

Ende Juni wurde bereits das Video zu ‘Brute Force’ veröffentlicht:

STRENGTH IN NUMBERS erscheint am 25.08.2017 via Century Media. Vorbestellungen sind hier möglich.