Die METAL HAMMER August-Ausgabe 2017: Accept vs. Blind Guardian, Hammerfall, Alice Cooper, With Full Force, Matapaloz u.v.a.

Während Accept mit ihrem neuen Studioalbum THE RISE OF CHAOS abermals ein teutonisches Stahlgewitter entfachen, liefern Blind Guardian auf ihrer aktuellen Konzertmitschnittscheibe LIVE BEYOND THE SPHERES ein nicht minder beeindruckendes Bühnenzeugnis ab. METAL HAMMER bringt Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann und Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch zu einem ausgiebigen Metal-Plausch erstmals gemeinsam an den Tisch.

Zum Jubiläum ihres Debüts lassen die Schweden in der französischen Champagne wortwörtlich die Korken knallen.

PARANORMAL heißt das phänomenale neue Album, das Alice auch mit alten Bekannten wiedervereint sieht.

With Full Force

Auf neuem, spektakulärem Gelände startete das With Full Force 2017 durch. METAL HAMMER war für euch vor Ort.

Kay Lutter/In Extremo

Mit dem Roman ‘Bluessommer’ gibt In Extremo-Bassist Kay Lutter sein spannendes Debüt als Schriftsteller.

Live:

Rock am Ring, Aerosmith, Matapaloz, Guns N’ Roses, Tankard beim DFB-Pokalfinale, Baroness, Ghost Bath

Studio:

Arch Enemy, Die Apokalyptischen Reiter, Paradise Lost, Der Weg Einer Freiheit

Sonder-Beilagen:

Maximum Metal CD Vol. 230 mit Accept, Paradise Lost, Die Apokalyptischen Reiter, Rage, Prong, Eluveitie, Dawn Of Disease, Bloodclot, The Privateer.

