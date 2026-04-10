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Evergrey stellen Stephen Platt als neuen Gitarristen vor

Stephen Platt mit Devin Townsend
Evergrey-Neuzugang Stephen Platt mit Devin Townsend @ Tuska Festival 2022.
Foto: Redferns via Getty Images, MIIKKA SKAFFARI. All rights reserved.
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Nachdem er bereits live ausgeholfen hatte, steigt Gitarrist Stephen Platt nun Vollzeit bei Evergrey ein. Auch im neuen Video ist er dabei.
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Erst vor Kurzem gaben Evergrey und ihr langjähriger Lead-Gitarrist Henrik Danhage ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Danhage war schon seit einiger Zeit nicht mehr mit Tom S. Englund und Co. auf der Bühne zu sehen. Im offiziellen Statement hieß es:. „Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel für beide Parteien. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik sowohl von Evergrey als auch Henrik. Bleibt dran.“

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Absehbar

Im darauffolgenden Social Media-Post kündigte die Band an, eine neue Single zu veröffentlichen. Im dazugehörigen Musikvideo sei zudem Danhages Nachfolger zu sehen. Mit ‘The World Is On Fire’ haben Evergrey die zweite Single des kommenden Albums ARCHITECTS OF A NEW WEAVE veröffentlicht. Das 15. Studiowerk der Göteborger erscheint am 5. Juni via Napalm Records.

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Wenig überraschend ist die Besetzung an der Lead-Gitarre. Stephen Platt, der Evergrey bereits seit der gemeinsamen Tour mit Katatonia im vergangenen Herbst unterstützt, gehört nun fest zum Line-up. Platt ist unter anderem für seine Tätigkeit bei Scar Symmetry oder Devin Townsend  bekannt. Die weitere Zusammenarbeit mit Evergrey war eigentlich absehbar, da Stephen Platt bereits im Dezember in der Ankündigung der gemeinsamen Nordamerikatournee mit Hammerfall verlinkt war. Diese startet kommenden September.

Gemeinsame Zukunft

Das Wichtigste: Alle Beteiligten scheinen glücklich mit der jetzigen Besetzung. Laut der Band ist Platt „nicht nur ein brillanter Gitarrist, sondern auch ein unglaublich liebenswerter Mensch. Wir freuen uns riesig, ihn jetzt endgültig bei uns zu haben.“ Platt ergänzt seinerseits: „Ich bin überglücklich, der neue Gitarrist von Evergrey zu sein. Ich bin schon lange Fan der Band und fühle mich sehr geehrt, von dieser Gruppe fantastischer Musiker und Menschen gefragt worden zu sein. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.“

Einiges steht bekanntlich schon fest: Das neue Studioalbum und zahlreiche Auftritte. Ende April geht es auf eine kleine Australien-Tour, gefolgt von Festivals und ausgewählten Headlinershows im Sommer und bereits erwähnter Tournee mit Hammerfall. Hier die Termine für den deutschsprachigen Raum.

Evergrey live

  • 15.06. Freiburg, Crash
  • 16.06. A-Feldkirch, Altes Hallenbad
  • 17.06. Mannheim, 7er Club (mit Decapitated)
  • 18.06.Münster, Sputnikhalle
  • 19.06. Vechta, Gulfhaus
  • 24.06. Hannover, Béi Chéz Heinz (mit Decapitated)


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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