Lou Koller: Sick Of It All-Sänger meldet sich mit Gesundheits-Update

Lou Koller mit Sick of it All beim 77 Montréal Festival 2018

Nachdem Sick Of It All-Sänger Lou Koller bereits Ende September von der abgeschlossenen Chemotherapie berichtete, folgt nun das nächste Gesundheits-Update auf Social Media und erleichtert Fans und Freunde. Der Sänger berichtet:

„Hey Leute, was geht ab? Hier ist Lou. Ganz schnelles Update. Morgen werde ich operiert, was großartig ist. Die Chemo hat mich zwar übel zugerichtet und in den Arsch getreten, aber tatsächlich auch ihren Job gemacht. Die Pflegerin hat gesagt, der Tumor wäre totes Fleisch. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich denke, dass das gut ist. Der Krebs hat sich nicht ausgebreitet. Sie schneiden den infizierten Teil morgen raus. Es soll eine ungefähr achtstündige Operation werden. Ist mir eigentlich egal, ich schlafe ja eh die ganze Zeit. Und danach sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Update könnte es ein bisschen dauern, kommt drauf an, wie ich mich fühle und so. Okay. Danke noch mal für eure Unterstützung, Gebete, Geschenke und finanzielle Unterstützung, wie immer. Danke euch, ich hoffe euch gehts gut, ich lasse euch wissen, wie es lief. Bis dann.“

Außerdem bittet Lou Koller um gute Wünsche und Gebete für zwei seiner Freunde, unter anderem für Chad Gilbert. Der Gitarrist von New Found Glory kämpft seit 2021 gegen den Krebs und machte seinen Gesundheitszustand öffentlich.

Rührende Reaktionen von Fans und Freunden

Bereits im Juni teilte Lou Koller mit, dass er Speiseröhrenkrebs hat. Auf Social Media schrieb er:

„Sie haben einen Tumor in meiner Speiseröhre gefunden, der bis in meinen Magen geht, und ich muss das über den Sommer behandeln lassen – natürlich mit voller Unterstützung der Band. Als sie es gehört haben, meinten sie sofort ,Vergiss die Tour. Werd einfach wieder gesund.‘ Sie stehen zu mir und der Entscheidung, zu Hause zu bleiben. Ich werde dieses Ding hoffentlich besiegen und euch alle am Ende des Sommers wieder sehen… Oder vielleicht im Winter.“

Lou Kollers Instagram-Post seht ihr hier:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SICK OF IT ALL (@sickofitallnyc)

