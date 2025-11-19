Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Konzert zu Ehren von At The Gates-Sänger Tomas Lindberg

At The Gates, Alcatraz Festival 2021
At The Gates, Alcatraz Festival 2021
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
von
Im Dezember gibt es ein Benefizkonzert in Gedenken an den verstorbenen At The Gates-Frontmanns Tomas "Tompa" Lindberg.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Dark Tranquillity, The Crown und The Halo Effect haben ein Benefizkonzert angekündigt, bei dem das Vermächtnis des At The Gates-Sängers Tomas „Tompa“ Lindberg gefeiert werden soll. Das Konzert findet am 6. Dezember im Monument 031 in Göteborg, Schweden statt. Der Erlös der Ticket-Verkäufe wird an die schwedische Krebsgesellschaft „Cancerfonden“ gespendet sowie dem „Gardens Of Grief“-Fonds, der von Elis Markskog vom Malmö Massacre-Festival eingerichtet wurde.

Tribut

In einem Instagram-Post schreiben die Melodic Death-Metaller: „Am 14. November jährt sich zum 30. Mal das Genre-prägende Album SLAUGHTER OF THE SOUL von At The Gates. Leider verstarb Tomas „Tompa“ Lindberg, die Stimme hinter diesem zeitlosen Album, am 16. September an Krebs.

Um sein Vermächtnis zu ehren, laden wir euch zu einem Tributabend am 6. Dezember ein“, so die Bands. „Special Guests und Freunde – Dark Tranquillity, The Crown und The Halo Effect – werden an dem Abend auftreten, um Tompas bleibenden Einfluss und sein außergewöhnliches Leben zu feiern“, heißt es.

Freunde, Fans, Familie

Abschließend schreiben sie: „R.I.P. Tompa Lindberg. Bitte beachtet: Das ist eine Feier von Tompas Vermächtnis und es wird keine kompletten Konzerte geben. Das Ziel ist es lediglich, Freunde, Fans und Familie zusammenzubringen, um unseren Freund zu ehren.“ 

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tompa Lindberg starb am 16. September an einem adenoid-zystischen Karzinom, einer seltenen Form von Krebs, die meist im Hals- und Kopfbereich auftritt. Bei Tompa hatte sich der Krebs im Gaumen und der Speicheldrüse festgesetzt. Die Diagnose erhielt er bereits im Dezember 2023. Öffentlich machten At The Gates Tompas Kampf gegen die Krankheit aber erst im August 2025.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

At The Gates Benefizkonzert Dark Tranquillity Gedenken The Crown The Halo Effect Tompa Lindberg Tribut
METAL HAMMER Podcast Folge 113 mit Rage
Podcast-113-Facebook
Rage im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Tomas „Tompa“ Lindberg (At The Gates). Neue Alben von Amorphis, Dirkschneider u.a.
Back In Black – das Metal-Update Tomas Lindberg ist tot. METAL HAMMER gedenkt At The Gates-Sänger „Tompa“, der im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Umbruch bei Kissin’ Dynamite: Sänger Hannes Braun verkündet seinen Ausstieg. Was bedeutet das für die Band? Und was ist eigentlich los bei Watain? Live To Win – die Verlosung Gewinnt hier 5x2 Konzert-Tickets für das Alter Bridge-Geheimkonzert am 7.10.2025 in Berlin! Myles Kennedy und Mark Tremonti spielen ein exklusives Akustik-Event inklusive bisher unveröffentlichter Single. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Einlass ist 19 Uhr, der Ort bleibt bis kurz vor dem Gig…
Weiterlesen
Zur Startseite