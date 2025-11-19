Dark Tranquillity, The Crown und The Halo Effect haben ein Benefizkonzert angekündigt, bei dem das Vermächtnis des At The Gates-Sängers Tomas „Tompa“ Lindberg gefeiert werden soll. Das Konzert findet am 6. Dezember im Monument 031 in Göteborg, Schweden statt. Der Erlös der Ticket-Verkäufe wird an die schwedische Krebsgesellschaft „Cancerfonden“ gespendet sowie dem „Gardens Of Grief“-Fonds, der von Elis Markskog vom Malmö Massacre-Festival eingerichtet wurde.

Tribut

In einem Instagram-Post schreiben die Melodic Death-Metaller: „Am 14. November jährt sich zum 30. Mal das Genre-prägende Album SLAUGHTER OF THE SOUL von At The Gates. Leider verstarb Tomas „Tompa“ Lindberg, die Stimme hinter diesem zeitlosen Album, am 16. September an Krebs.

Um sein Vermächtnis zu ehren, laden wir euch zu einem Tributabend am 6. Dezember ein“, so die Bands. „Special Guests und Freunde – Dark Tranquillity, The Crown und The Halo Effect – werden an dem Abend auftreten, um Tompas bleibenden Einfluss und sein außergewöhnliches Leben zu feiern“, heißt es.

Freunde, Fans, Familie

Abschließend schreiben sie: „R.I.P. Tompa Lindberg. Bitte beachtet: Das ist eine Feier von Tompas Vermächtnis und es wird keine kompletten Konzerte geben. Das Ziel ist es lediglich, Freunde, Fans und Familie zusammenzubringen, um unseren Freund zu ehren.“

Tompa Lindberg starb am 16. September an einem adenoid-zystischen Karzinom, einer seltenen Form von Krebs, die meist im Hals- und Kopfbereich auftritt. Bei Tompa hatte sich der Krebs im Gaumen und der Speicheldrüse festgesetzt. Die Diagnose erhielt er bereits im Dezember 2023. Öffentlich machten At The Gates Tompas Kampf gegen die Krankheit aber erst im August 2025.

