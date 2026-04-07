Anfang des Jahres gaben Lord Of The Lost bekannt, dass sich Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde „für unbestimmte Zeit“ vom Band-Geschehen zurückzieht. Der Musiker kämpft schon seit Längerem mit Depressionen, weshalb es notwendig sei, „von allen Pflichten, all dem Druck und all der Verantwortung, die dieser Job mit sich bringt, befreit zu werden.“ Damals teilte die Band auch mit, dass die Bassspuren bei den Auftritten in den USA, Kanada und Australien vom Band kommen.

Beliebte Aushilfe

Da nicht bekannt sei, wie lange Helmeckes Pause dauern oder ob er jemals zu Lord Of The Lost zurückkommen werde, stellte die Band in Aussicht, für den Rest des Jahres einen befreundeten Musiker für den Bass zu rekrutieren. Was im Januar noch unsicher war, steht nun fest. Für die restlichen Termine der „Tovr Noir“ sowie die kommende Festivalsaison übernimmt Dom R. Crey den Viersaiter.

In der offiziellen Bekanntmachung heißt es: „Wie Ihr sicherlich alle wisst, legt Klaas aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres eine Pause bei LOTL ein. Als Notlösung kam für die letzten Shows der Bass vom Band, was für uns aber kein Dauerzustand ist.“ Deshalb habe man Crey ins Boot geholt, der „ab der nächsten Show die Position am Bass übernehmen wird und vorerst bis zum Ende der Festivalsaison 2026 Teil der Live-Band bleiben wird.“ Wie es anschließend weitergeht, werde sich zeigen. Vorerst stehen Lord Of The Lost wieder vollzählig auf der Bühne.

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Dom R. Crey verabschiedete sich vergangenen Sommer nach elf Jahren von Equilibrium, um sich anderen Projekten zu widmen. Vorrangig betraf das Nothgard, wo er als Gitarrist und Sänger fungiert. Praktischerweise ist die Band auch Teil des Line-ups beim diesjährigen „Lordfest“ im Dezember. Demnach lohnt sich die Anreise für Crey gleich doppelt.

Generell scheint Dom R. Crey in der Metal-Gemeinde hohes Ansehen zu genießen und eine gern gesehene Aushilfe zu sein. Zuletzt sprang der Musiker für einige Termine bei Powerwolf während ihrer „Wake Up The Wicked“-Tournee ein, da zuerst Matthew und danach Charles Greywolf aus privaten Gründen verhindert waren.

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