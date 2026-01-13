Lord Of The Lost müssen vorerst auf Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde verzichten. Der Grund: Der Musiker schlägt sich bereits seit Längerem mit psychischen Problemen herum — und nun ist die Zeit gekommen, dass er sich darum kümmert. Deswegen legt der 42-Jährige ab sofort eine Live-Pause ein. Die Konzertreisen durch die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien bestreiten Chris Harms und Co. folglich ohne ihren leibhaftigen Tieftöner. Dieser wird dabei vom Band kommen.

Offenes Ende

Doch damit nicht genug: Lord Of The Lost und Helmecke gestehen sich die Möglichkeit ein, dass Klaas womöglich gar nicht mehr zur Gruppe zurückkehrt. Der Gothic-Metaller nimmt sich die Auszeit „für unbestimmte Zeit“. Wie lange die Besserung dauern wird beziehungsweise „ob Klaas das Kapitel Lord Of The Lost schließt“, müsse man abwarten, heißt es.

Das komplette zugehörige Statement hierzu liest sich wie folgt: „Um sich zu 100 Prozent der Genesung seiner geistigen Gesundheit zuwenden zu können, wird Klaas bis auf Weiteres nicht mit Lord Of The Lost auf Tour gehen. Es ist kein Geheimnis, dass Klaas bereits seit langer Zeit unter Depressionen leidet. Wir haben stets gemeinsam alles, was wir konnten, getan, um Klaas hierbei bestmöglich zu unterstützen. Wir sind Brüder und lieben uns, aber Liebe löst nicht alle Probleme — und um zu heilen und zu sich selbst zu finden, ist es manchmal notwendig, von allen Pflichten, all dem Druck und all der Verantwortung, die dieser Job mit sich bringt, befreit zu werden.

Gemeinsam haben wir entschieden, genau diesen wichtigen Schritt jetzt zu gehen. Wie lange diese Pause sein wird oder ob Klaas das Kapitel Lord Of The Lost schließt, wird die Zeit zeigen. Für die Tourneen in den USA, Kanada und Australien wird der Bass ‚vom Band‘ kommen müssen. Ob wir weiterführend für die Tovr Noir und die Festivalsaison einen befreundeten Musiker an Klaas’ Position stellen werden, ist noch nicht entschieden. Klaas und wir anderen Fünf bleiben auch in dieser Zeit in engem Austausch und helfen ihm mit allem, was wir können, diesen Weg zu gehen.“ METAL HAMMER wünscht Klaas auf jeden Fall alles Gute und drückt die Daumen für die Genesung!

