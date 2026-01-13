Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Lord Of The Lost: Klaas Helmecke nimmt Live-Auszeit

Klaas Helmecke mit Lord Of The Lost am 24. April 2024 im Berliner Huxleys
Klaas Helmecke mit Lord Of The Lost am 24. April 2024 im Berliner Huxleys
Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.
von
Lord Of The Lost gewähren ihrem Bassisten Klaas Helmecke eine Live-Auszeit, damit sich dieser um seine Depressionen kümmern kann.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Lord Of The Lost müssen vorerst auf Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde verzichten. Der Grund: Der Musiker schlägt sich bereits seit Längerem mit psychischen Problemen herum — und nun ist die Zeit gekommen, dass er sich darum kümmert. Deswegen legt der 42-Jährige ab sofort eine Live-Pause ein. Die Konzertreisen durch die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien bestreiten Chris Harms und Co. folglich ohne ihren leibhaftigen Tieftöner. Dieser wird dabei vom Band kommen.

Offenes Ende

Doch damit nicht genug: Lord Of The Lost und Helmecke gestehen sich die Möglichkeit ein, dass Klaas womöglich gar nicht mehr zur Gruppe zurückkehrt. Der Gothic-Metaller nimmt sich die Auszeit „für unbestimmte Zeit“. Wie lange die Besserung dauern wird beziehungsweise „ob Klaas das Kapitel Lord Of The Lost schließt“, müsse man abwarten, heißt es.

Das komplette zugehörige Statement hierzu liest sich wie folgt: „Um sich zu 100 Prozent der Genesung seiner geistigen Gesundheit zuwenden zu können, wird Klaas bis auf Weiteres nicht mit Lord Of The Lost auf Tour gehen. Es ist kein Geheimnis, dass Klaas bereits seit langer Zeit unter Depressionen leidet. Wir haben stets gemeinsam alles, was wir konnten, getan, um Klaas hierbei bestmöglich zu unterstützen. Wir sind Brüder und lieben uns, aber Liebe löst nicht alle Probleme — und um zu heilen und zu sich selbst zu finden, ist es manchmal notwendig, von allen Pflichten, all dem Druck und all der Verantwortung, die dieser Job mit sich bringt, befreit zu werden.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Live At W:O:A - Digipak CD + DVD + Blu Ray
Live At W:O:A - Digipak CD + DVD + Blu Ray Für € 24,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Gemeinsam haben wir entschieden, genau diesen wichtigen Schritt jetzt zu gehen. Wie lange diese Pause sein wird oder ob Klaas das Kapitel Lord Of The Lost schließt, wird die Zeit zeigen. Für die Tourneen in den USA, Kanada und Australien wird der Bass ‚vom Band‘ kommen müssen. Ob wir weiterführend für die Tovr Noir und die Festivalsaison einen befreundeten Musiker an Klaas’ Position stellen werden, ist noch nicht entschieden. Klaas und wir anderen Fünf bleiben auch in dieser Zeit in engem Austausch und helfen ihm mit allem, was wir können, diesen Weg zu gehen.“ METAL HAMMER wünscht Klaas auf jeden Fall alles Gute und drückt die Daumen für die Genesung!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Auszeit Class Grenayde Despressionen Klaas Helmecke Lord Of The Lost Pause psychische Gesundheit
Wacken Holy Night: Weihnachtsspektakel mit acht Metal-Bands
Wacken Holy Night
Wacken und Telekom feiern am 11. Dezember die W:O:A Holy Night: Ein Weihnachtsspektakel mit acht Metal-Bands, live aus Wacken im Gratis-Stream.
Am 11. Dezember wird die Weltpremiere der W:O:A Holy Night gefeiert – präsentiert von der Telekom. Zwei Bühnen und acht Bands sorgen für ein unvergessliches Vorweihnachts-Festival. Von Wacken aus direkt auf eure Bildschirme Wacken lädt wieder ein – diesmal zur lautesten Weihnachtsfeier des Jahres. Die W:O:A Holy Night verbindet die Energie des Metal mit der Magie der Weihnachtszeit. Am 11. Dezember ab 17 Uhr könnt ihr die Premiere dieses außergewöhnlichen Spektakels live verfolgen – mit Ticket vor Ort in Wacken oder kostenlos im Stream. Verbunden durch Musik, vereint im Livestream auf MagentaTV, den Facebook- und TikTok-Kanälen von MagentaMusik sowie über…
Weiterlesen
Zur Startseite