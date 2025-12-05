Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 118 mit Lord Of The Lost

METAL HAMMER Podcast
Rückblick aufs METAL HAMMER PARADISE Festival 2025. Powerwolf-Verlosung! Lord Of The Lost im Interview. Auflösungserscheinungen aus Schweden. Neue Alben von Blood Red Throne, Health u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Live To Win – die Verlosung

Gewinnt das brandneue Powerwolf-Brettspiel ‘1589’!

Back In Black – das Metal-Update

Doppelte Auflösungserscheinungen in Schweden: Arch Enemy und Alissa White-Gluz gehen getrennte Wege. Wie es weitergehen könnte? Ein Ablaufdatum haben sich The Crown selbst verpasst: Die Death-Metaller kündigen ihr Ende an – aber nicht ohne Abschiedstournee.

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Das METAL HAMMER PARADISE 2025 ist Geschichte – und was für eine! Die Mannschaft blickt geschlossen zurück auf das Festival und erinnert an Bands, Fans und Sensationen – von Saxon und Kanonenfieber über Nestor und Benediction bis Alm-Thrash und Party-Pups.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

  • Blood Red Throne SILTSKIN
  • Health CONFLICT DLC
  • Ehrenwerte Erwähnung: Phantom Corporation TIME AND TIDE

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Lord Of The Lost veröffentlichen mit ihrem neuen Album OPVS NOIR VOL. 2 den Mittelteil ihrer geplanten Trilogie. METAL HAMMER-Jungredakteurin Mara Schaaf im Interview mit Chris „The Lord“ Harms.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 19.12.2025. Dann zu Gast: Ossy Hoppe erinnert sich an Ozzy Osbourne! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


