Live To Win – die Verlosung
Gewinnt das brandneue Powerwolf-Brettspiel ‘1589’!
Back In Black – das Metal-Update
Doppelte Auflösungserscheinungen in Schweden: Arch Enemy und Alissa White-Gluz gehen getrennte Wege. Wie es weitergehen könnte? Ein Ablaufdatum haben sich The Crown selbst verpasst: Die Death-Metaller kündigen ihr Ende an – aber nicht ohne Abschiedstournee.
Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit
Das METAL HAMMER PARADISE 2025 ist Geschichte – und was für eine! Die Mannschaft blickt geschlossen zurück auf das Festival und erinnert an Bands, Fans und Sensationen – von Saxon und Kanonenfieber über Nestor und Benediction bis Alm-Thrash und Party-Pups.
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:
- Blood Red Throne SILTSKIN
- Health CONFLICT DLC
- Ehrenwerte Erwähnung: Phantom Corporation TIME AND TIDE
Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Lord Of The Lost veröffentlichen mit ihrem neuen Album OPVS NOIR VOL. 2 den Mittelteil ihrer geplanten Trilogie. METAL HAMMER-Jungredakteurin Mara Schaaf im Interview mit Chris „The Lord“ Harms.
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 19.12.2025. Dann zu Gast: Ossy Hoppe erinnert sich an Ozzy Osbourne!
—
