Live To Win – die Verlosung

Gewinnt das brandneue Powerwolf-Brettspiel ‘1589’!

Back In Black – das Metal-Update

Doppelte Auflösungserscheinungen in Schweden: Arch Enemy und Alissa White-Gluz gehen getrennte Wege. Wie es weitergehen könnte? Ein Ablaufdatum haben sich The Crown selbst verpasst: Die Death-Metaller kündigen ihr Ende an – aber nicht ohne Abschiedstournee.

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Das METAL HAMMER PARADISE 2025 ist Geschichte – und was für eine! Die Mannschaft blickt geschlossen zurück auf das Festival und erinnert an Bands, Fans und Sensationen – von Saxon und Kanonenfieber über Nestor und Benediction bis Alm-Thrash und Party-Pups.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Blood Red Throne SILTSKIN

Health CONFLICT DLC

Ehrenwerte Erwähnung: Phantom Corporation TIME AND TIDE

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist

auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Lord Of The Lost veröffentlichen mit ihrem neuen Album OPVS NOIR VOL. 2 den Mittelteil ihrer geplanten Trilogie. METAL HAMMER-Jungredakteurin Mara Schaaf im Interview mit Chris „The Lord“ Harms.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 19.12.2025. Dann zu Gast: Ossy Hoppe erinnert sich an Ozzy Osbourne! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

🔒 Affiliate link blocked. Please accept cookies to view. Spotify

Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

—

