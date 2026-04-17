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METAL HAMMER Podcast Folge 131 mit Wacken: One World. One Stage.

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Mit Verlosung! Interview zu Wackens „One World. One Stage.“-Event. Metal wird inklusiver. Mat Sinner kämpft sich wieder nach oben. Album der Woche von Victorius u.a.
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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Zur Feier des 35. Wacken Open Air erstrecken sich die offiziellen Warm-up-Partys vom Pazifikraum bis zu den Anden: Am 18. April 2026 finden zum ersten Mal in der Geschichte des Heavy Metal weltweit 35 zusammenhängende Konzerte am selben Tag statt. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Salman Syed, dem Verantwortlichen für „One World. One Stage.“.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 24.4.2026. Dann im Interview: Veranstalter Marco Spiller über das Metal-Festival Rock in Rautheim! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast One World One Stage Podcast Salman Syed Sebastian Kessler Wacken Open Air
Editorial METAL HAMMER 05/2026
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Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.
Liebe Metalheads, 2001 steht nicht nur für die Odyssee im Weltraum, sondern auch das Aufbäumen und Explodieren der Metal-Welt. ‘Left Behind’ und ‘Chop Suey!’ ballern in jeder härteren Rock-Disco und auf jeder Metal-Party – Slipknot und System Of A Down sind auf einmal riesig! Damals reizvoll neu, gehören beide Songs und die zugehörigen Alben IOWA und TOXICITY heute zum Kanon der Rock-Geschichte: wegweisende Werke, die den Klang ihrer Zeit, des Jahrzehnts, vielleicht sogar des Jahrhunderts prägen und repräsentieren, Metal dekonstruieren und zu etwas Neuem zusammensetzen. Dabei haben Slipknot und System Of A Down jeweils ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Hintergründe und Philosophien…
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