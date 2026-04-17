Live To Win – die Verlosung

Gewinnt mit etwas Glück eine super seltene Vinyltestpressung des neuen Albums REFLECTIONS von From Ashes To New!

Back In Black – das Metal-Update

Ungehindert dabei: Inklusion auf Metal-Festivals

Mat Sinner pausiert verletzt bei Primal Fear

Suffocation zoffen sich mit ihrem Ex-Schlagzeuger

Rock & Roll Hall Of Fame mit Iron Maiden, aber ohne Iron Maiden

Ein- und Ausstiege bei The Gems und Igorrr

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Kreator vs. Machine Head, Harakiri For The Sky, Disillusion vs. The Dunwich Orchestra (The Colour Out Of Space), Walpurgisnacht.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Victorius WORLD WAR DINOSAUR

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Zur Feier des 35. Wacken Open Air erstrecken sich die offiziellen Warm-up-Partys vom Pazifikraum bis zu den Anden: Am 18. April 2026 finden zum ersten Mal in der Geschichte des Heavy Metal weltweit 35 zusammenhängende Konzerte am selben Tag statt. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Salman Syed, dem Verantwortlichen für „One World. One Stage.“.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 24.4.2026. Dann im Interview: Veranstalter Marco Spiller über das Metal-Festival Rock in Rautheim! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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