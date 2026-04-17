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Victorius WORLD WAR DINOSAUR

Power Metal, Perception/Edel (12 Songs / VÖ: 17.4.)

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In welcher verkehrten Parallelwelt befinden wir uns?! Victorius waren eigentlich diese arg plumpen Plastik-Dino-Disco-Power-Metaller im Fahrwasser von Gloryhammer und Co. – doch kurz nach dem arg Keyboard- und Disco-schweren zweiten Album von Angus McSix wirken die Leipziger beinahe wie die Retter eines Sub-Genres. Dass (neben Asenbluts Tetzel) Seeb Levermann von (Orden Ogan und) Angus McSix als Gastmusiker mitmischt, ist da nur folgerichtig. Nach vier ­„normalen“ Fantasy Power Metal-Alben (Drachen, Schwerter, Phönixe) zu Karriere­beginn setzen die Goldrüstungsträger zum dritten Mal in Folge auf den Themenkomplex Dinosaurier plus Ninjas plus Laser. Natürlich ist das dämlich; allerdings verlangt es Respekt ab, daraus immer noch neue alliterationslastige Song-Titel und -Texte zu pressen. Vor allem aber: Trotz jeglichem Kitsch, Keyboard und Schmelzkäse bewahren sich Victorius metallische Mächtigkeit und Energie. ‘Brachio Bazooka Battalion’ und ‘Raptor Squad Attack’ stammen vollständig aus dem Sabaton-Song-Baukasten; aus den Einzelteilen (Fanfaren, Riffs, Faustpumpmomente) derart angriffs­lustige und treffsichere Songs zu formen, gelingt selbst den Baukastenbesitzern nicht immer. Zum Gesamtbild gehört auch: Nummern wie ‘Dino Power ­Resistance’, ‘March To War’ und ‘Golden Glory’ übertreiben es mit dem Zucker­gehalt, und auf Albumlänge erschöpfen und wiederholen sich Song-Ideen (in Aufbau, Text und Melodien) dann doch sehr. Wer aber kein Innovations- oder Trueness-Feuerwerk erwartet, wird sich an WORLD WAR DINOSAUR als gelungene Verbeugung vor Power Metal-Veteranen mit dicken (Dino-)Eiern erfreuen.

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Skindred: Arya Goggin erklärt den Ausstieg von Dan Pugsley
Skindred @ Zenith München, 25.4.2019
Der Ausstieg von Dan Pugsley bei Skindred kam für viele überraschend. Nach und nach gibt die Band Einblicke zu den Gründen des Bassisten.
Letztes Jahr verließ Bassist Dan Pugsley Skindred nach 27 Jahren des gemeinsamen Musizierens. Arya Goggin, der seit 2002 bei den Ragga-Metallern den Takt angibt, erzählt, wie der Bassist zu seiner Entscheidung gekommen ist. Derzeit übernimmt Tommy Gleeson den Bass. Dieser sprang bereits vor zehn Jahren für Gitarrist Mikey Demus ein, als dessen Tochter geboren wurde. Im Interesse aller Im Podcast The Itch bestätigt der Schlagzeuger, dass Pugsley zusammen mit dem Rest der Band „90 Prozent“ des neunten Skindred-Albums geschrieben hat. YOU GOT THIS erscheint am 17. April via Earache Records. Laut Goggin war Dan Pugsley „schon lange nicht mehr glücklich.…
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