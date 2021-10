Erst vor anderthalb Jahren debütierte der zwischenzeitliche Vokalist von Bands wie Accept (EAT THE HEAT, 1989) oder Bonfire ­(GLÖRIOUS, 2015; PEARLS, 2016) mit CACOPHONY OF SOULS, auf dem er mit U.D.O.-Interimsgitarrist Andy Susemihl gemeinsame Sache machte. Auf dem Zweitling gesellt sich mit Schlagzeuger Francesco Jovino ein weiteres Ex-Mitglied der Dirkschneider-Truppe hinzu. Von einer Resterampe ist BLACKLIST UTOPIA jedoch weit entfernt: Generell präsentiert sich David Reece bei bester Stimme und ist die Riff-Freude in den meisten Stücken deutlich hörbar.

Die astreinen Heavy Metal-Kompositionen überzeugen insbesondere in der ersten Hälfte und gehen dank ihrer energetischen Machart schnell ins Ohr (‘Red Blooded Hell Raiser’, ‘Civil War’, ‘I Can’t Breathe’). Nach einer Ruhepause in Form der Ballade ‘American Dream’ folgen behäbigere Stücke, die ordentlich klingen, aber nicht mit den anfänglichen Höhepunkten mithalten können. ‘Save Me’, ‘Highway Child’ sowie das stimmungsvolle Finale ‘Book Of Lies’ vermögen hingegen wieder zum Mitnicken anzuregen, sodass am Ende ein positiver Höreindruck bestehen bleibt. In das Coverartwork sollte man sich hingegen nicht zu genau vertiefen…

***

