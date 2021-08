Im Gedenken an den Architects-Gitarristen Tom Searle, der am 20. August 2016 im Alter von nur 28 Jahren an Krebs verstorben ist, haben wir aus der herausragenden Diskografie der Waliser Metalcore-Macht sieben Songs herausgesucht, die die Wucht und Intensität der Komposition und Texte dieser außergewöhnlichen Band unterstreichen - die zu großen Teilen aus der Feder dieses großartigen Musikers stammen.

‘C.A.N.C.E.R.’ Das Manifest über seine Krankheit: In LOST FOREVER // LOST TOGETHER verarbeitete der Gitarrist seinen Kampf gegen den Krebs in diesem eindrücklichen Song, der nicht nur mit seinen atmosphärischen Riffs, sondern vor allem durch seinen Text einen der wichtigsten Architects-Momente darstellt. “Find a little light and hold it close – don’t lose sight of what matters most.” Zeilen, die eine der wichtigsten Lektionen für das Leben zusammenfassen - und die Searle allem Anschein nach auch kompromisslos lebte. ‘Naysayer’ Der wütende Aufstand gegen die Gleichgültigkeit, die Akzeptanz und das Aufgeben der eigenen Träume. Ein positiver Drive, versteckt hinter zornigen Shouts…