Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica doodlen durch Deutschland

yhw5weqd0z0
von
Rammstein, Tankard, ‘Major Tom’: Die denkwürdigsten Metallica-„Doodles“ in Deutschland.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wer zuletzt ein Metallica-Konzert besuchte, bekam längst mehr als nur die größten Hits der Thrash-Titanen serviert. Seit Jahren gehört ein ganz spezieller Programmpunkt zum festen Inventar der Shows: die sogenannten „Doodles“.

Dabei treten Kirk Hammett und Robert Trujillo ans Bühnenende und spielen eine meist stark abgespeckte Cover-Version eines Songs mit lokalem Bezug. Mal naheliegend, mal kurios, mal völlig absurd.

Genau das macht den Reiz dieser Mini-Cover aus. Mal huldigen Hammett und Trujillo lokalen Helden, mal greifen sie tief in die Pop-Kultur-Kiste. Die Spannweite reicht von Thrash-Klassikern bis zu Songs, die man bei einem Metallica-Konzert niemals erwarten würde.

Gerade in Deutschland hat das Duo dabei einige bemerkenswerte Perlen ausgegraben. Hier eine Auswahl der besten, schrägsten und denkwürdigsten Doodles von Metallica:.

Rammstein ‘Sonne’ (Berlin, 2026)

Der bislang jüngste Eintrag in die deutsche Doodle-Geschichte. Beim Konzert im Berliner Olympiastadion am 30. Mai 2026 greifen Hammett und Trujillo zu Rammsteins Klassiker ‘Sonne’. Bereits nach den ersten Tönen singt das Stadion mit. Besonders schön: Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider befindet sich an diesem Abend sogar im Publikum und bedankt sich anschließend öffentlich bei Metallica für die Hommage.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tankard ‘Schwarz-Weiß wie Schnee’ (Frankfurt, 2026)

In Frankfurt entscheiden sich Hammett und Trujillo für Tankards Eintracht-Frankfurt-Hymne ‘Schwarz-Weiß wie Schnee’. Zwischen Fußballstadion und Thrash Metal hätte die Verbindung für die Mainmetropole kaum passender ausfallen können.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Rammstein ‘Engel’ (Berlin, 2019)

Schon lange, bevor ‘Sonne’ durch das Olympiastadion hallt, zollen Metallica den Berliner NDH-Giganten Respekt. 2019 wagen sich Hammett und Trujillo an ‘Engel‘. Vor allem Trujillos mutiger Versuch, auf Deutsch zu singen, sorgt damals für Begeisterung – und einige charmante Ausspracheabenteuer.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Peter Schilling ‘Major Tom’ (Stuttgart, 2018)

Einer der ersten großen Deutschland-Volltreffer. Ausgerechnet Peter Schillings NDW-Klassiker ‘Major Tom’ landet auf der Setlist des Doodle-Segments. Was auf dem Papier komplett absurd klingt, entwickelt sich vor Ort zum Mitsingmoment. Der Stuttgarter Chor hilft Trujillo dabei zuverlässig durch den deutschen Text.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Spider Murphy Gang ‘Schickeria’ (München, 2019)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Spider Murphy Gang ‘Skandal im Sperrbezirk’ (München, 2018)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Drafi Deutscher ‘Marmor, Stein und Eisen bricht’ (Stuttgart, 2018)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Rio Reiser ‘König von Deutschland’ (Mannheim 2019)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Höhner ‘Viva Colonia’ (Köln, 2019)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weitere sehenswerte Doodles von Metallica:

Accept ‘Fast As A Shark’

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Accept ‘Balls To The Wall’

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In der Schweiz: Celtic Frost ‘The Usurper’

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Cover-Versionen doodles Kirk Hammett Live M72 World Tour Metallica Rob Trujillo
Festivaltipp: Party.San Metal Open Air
Party.San 2015
METAL HAMMER empfiehlt die stärksten Open Airs und Festivals 2026. Diesmal: das Party.San Open Air.
Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück. Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals. Party.San Metal Open Air, 6.-8. August 2026, Schlotheim Ticket: 176,49 Euro Besucher: ca. 9.000 Bald ist es…
Weiterlesen
Zur Startseite