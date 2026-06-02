Wer zuletzt ein Metallica-Konzert besuchte, bekam längst mehr als nur die größten Hits der Thrash-Titanen serviert. Seit Jahren gehört ein ganz spezieller Programmpunkt zum festen Inventar der Shows: die sogenannten „Doodles“.

Dabei treten Kirk Hammett und Robert Trujillo ans Bühnenende und spielen eine meist stark abgespeckte Cover-Version eines Songs mit lokalem Bezug. Mal naheliegend, mal kurios, mal völlig absurd.

Genau das macht den Reiz dieser Mini-Cover aus. Mal huldigen Hammett und Trujillo lokalen Helden, mal greifen sie tief in die Pop-Kultur-Kiste. Die Spannweite reicht von Thrash-Klassikern bis zu Songs, die man bei einem Metallica-Konzert niemals erwarten würde.

Gerade in Deutschland hat das Duo dabei einige bemerkenswerte Perlen ausgegraben. Hier eine Auswahl der besten, schrägsten und denkwürdigsten Doodles von Metallica:.

Der bislang jüngste Eintrag in die deutsche Doodle-Geschichte. Beim Konzert im Berliner Olympiastadion am 30. Mai 2026 greifen Hammett und Trujillo zu Rammsteins Klassiker ‘Sonne’. Bereits nach den ersten Tönen singt das Stadion mit. Besonders schön: Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider befindet sich an diesem Abend sogar im Publikum und bedankt sich anschließend öffentlich bei Metallica für die Hommage.

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Tankard ‘Schwarz-Weiß wie Schnee’ (Frankfurt, 2026)

In Frankfurt entscheiden sich Hammett und Trujillo für Tankards Eintracht-Frankfurt-Hymne ‘Schwarz-Weiß wie Schnee’. Zwischen Fußballstadion und Thrash Metal hätte die Verbindung für die Mainmetropole kaum passender ausfallen können.

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Rammstein ‘Engel’ (Berlin, 2019)

Schon lange, bevor ‘Sonne’ durch das Olympiastadion hallt, zollen Metallica den Berliner NDH-Giganten Respekt. 2019 wagen sich Hammett und Trujillo an ‘Engel‘. Vor allem Trujillos mutiger Versuch, auf Deutsch zu singen, sorgt damals für Begeisterung – und einige charmante Ausspracheabenteuer.

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Peter Schilling ‘Major Tom’ (Stuttgart, 2018)

Einer der ersten großen Deutschland-Volltreffer. Ausgerechnet Peter Schillings NDW-Klassiker ‘Major Tom’ landet auf der Setlist des Doodle-Segments. Was auf dem Papier komplett absurd klingt, entwickelt sich vor Ort zum Mitsingmoment. Der Stuttgarter Chor hilft Trujillo dabei zuverlässig durch den deutschen Text.

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Spider Murphy Gang ‘Skandal im Sperrbezirk’ (München, 2018)

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Drafi Deutscher ‘Marmor, Stein und Eisen bricht’ (Stuttgart, 2018)

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Rio Reiser ‘König von Deutschland’ (Mannheim 2019)

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Höhner ‘Viva Colonia’ (Köln, 2019)

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Weitere sehenswerte Doodles von Metallica:

Accept ‘Fast As A Shark’

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Accept ‘Balls To The Wall’

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In der Schweiz: Celtic Frost ‘The Usurper’

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