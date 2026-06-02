Das Tour-Leben steht bei Knocked Loose derzeit unter keinem guten Stern. Noch bis Anfang Juli ist die Metalcore-Formation aus Kentucky in Europa unterwegs – unter anderem als Support für Metallica auf deren „M72 World Tour“. Jedoch sieht sich die Band aktuell mit einigen Hürden konfrontiert.

Sänger mit Gesichtslähmung

Mitte Mai machte Frontmann Brian Garris bekannt, dass er mit einer Bell-Lähmung (auch idiopathische Fazialisparese genannt) zu kämpfen hat. Zunächst habe er über mehrere Tage ein Taubheitsgefühl in der Zunge gespürt und erste Lähmungserscheinungen im Gesicht gehabt. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia habe Garris schließlich die Notaufnahme aufgesucht, wo er die Diagnose erhielt.

Obendrein habe er den Rat erhalten, sich zu schonen, damit sich die Erkrankung nicht verschlimmert und dauerhaft wird. Er selbst schrieb jedoch auf Instagram: „Mir geht es gut; ich achte auf mich und ruhe mich aus, wann immer ich kann. Die Show muss weitergehen.“ Bislang scheint es zu funktionieren.

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Gitarrist mit verletzter Hand

Immerhin mussten Knocked Loose keinen Auftritt absagen – auch nicht jenen in Berlin am 30. Mai. Und das, obwohl sich im Vorfeld noch etwas ereignet hat, das eine Absage gerechtfertigt hätte. Am 27. Mai hat die „M72 World Tour“ einen Stopp in Zürich eingelegt. Noch vor dem Auftritt von Knocked Loose wurde Gitarrist Isaac Hale von einem Auto angefahren.

Über Instagram informierte Hale seine Fans über den Umstand und schrieb: „Tour-Update: Ich wurde gestern von einem Auto angefahren – das war echt übel, aber danach habe ich mir diesen Boba geholt, und der war wirklich gut.“ Mit „Boba“ meint der Gitarrist übrigens einen Bubble Tea. Jedenfalls scheint der Unfall nicht weiter schlimm gewesen zu sein. Nur wenige Stunden später stand Hale mit einem leichten Verband am Handgelenk auf der Bühne und spielte, als sei nichts passiert.

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Bleibt zu hoffen, dass die restliche Tour reibungslos vonstattengeht. Auf jeden Fall hat sich das Quintett bereits jetzt eine Menge Respekt erarbeitet. Wo andere wahrscheinlich schon das Handtuch geworfen hätten, ziehen Knocked Loose Show für Show durch.

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