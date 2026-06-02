Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Knocked Loose touren trotz Rückschlägen weiter

Knocked Loose @ Summer Breeze 2023, 18.8.2023
Knocked Loose @ Summer Breeze 2023, 18.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Knocked Loose lassen sich weder von gesundheitlichen Problemen noch von Unfällen unterkriegen und ziehen alle Konzerte planmäßig durch.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das Tour-Leben steht bei Knocked Loose derzeit unter keinem guten Stern. Noch bis Anfang Juli ist die Metalcore-Formation aus Kentucky in Europa unterwegs – unter anderem als Support für Metallica auf deren „M72 World Tour“. Jedoch sieht sich die Band aktuell mit einigen Hürden konfrontiert.

Sänger mit Gesichtslähmung

Mitte Mai machte Frontmann Brian Garris bekannt, dass er mit einer Bell-Lähmung (auch idiopathische Fazialisparese genannt) zu kämpfen hat. Zunächst habe er über mehrere Tage ein Taubheitsgefühl in der Zunge gespürt und erste Lähmungserscheinungen im Gesicht gehabt. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia habe Garris schließlich die Notaufnahme aufgesucht, wo er die Diagnose erhielt.

You Won't Go Before You're Supposed To
You Won't Go Before You're Supposed To Für € 13,99 bei Amazon kaufen

Obendrein habe er den Rat erhalten, sich zu schonen, damit sich die Erkrankung nicht verschlimmert und dauerhaft wird. Er selbst schrieb jedoch auf Instagram: „Mir geht es gut; ich achte auf mich und ruhe mich aus, wann immer ich kann. Die Show muss weitergehen.“ Bislang scheint es zu funktionieren.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Gitarrist mit verletzter Hand

Immerhin mussten Knocked Loose keinen Auftritt absagen – auch nicht jenen in Berlin am 30. Mai. Und das, obwohl sich im Vorfeld noch etwas ereignet hat, das eine Absage gerechtfertigt hätte. Am 27. Mai hat die „M72 World Tour“ einen Stopp in Zürich eingelegt. Noch vor dem Auftritt von Knocked Loose wurde Gitarrist Isaac Hale von einem Auto angefahren.

Über Instagram informierte Hale seine Fans über den Umstand und schrieb: „Tour-Update: Ich wurde gestern von einem Auto angefahren – das war echt übel, aber danach habe ich mir diesen Boba geholt, und der war wirklich gut.“ Mit „Boba“ meint der Gitarrist übrigens einen Bubble Tea. Jedenfalls scheint der Unfall nicht weiter schlimm gewesen zu sein. Nur wenige Stunden später stand Hale mit einem leichten Verband am Handgelenk auf der Bühne und spielte, als sei nichts passiert.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Bleibt zu hoffen, dass die restliche Tour reibungslos vonstattengeht. Auf jeden Fall hat sich das Quintett bereits jetzt eine Menge Respekt erarbeitet. Wo andere wahrscheinlich schon das Handtuch geworfen hätten, ziehen Knocked Loose Show für Show durch.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Gesundheitliche Probleme Knocked Loose m72 Metallica Tour Tournee Unfall Verletzung
Venom: Darum tritt die Band kaum in den USA auf
Venom
Tourneen sind häufig eine teure Angelegenheit — erst recht, wenn sie einem unnötig erschwert werden, wie Venom-Gitarrist Rage moniert.
Obwohl Venom erst kürzlich mit INTO OBLIVION (hier Review lesen) ein neues Album veröffentlicht haben, sind ihre angepeilten Auftritte in den USA rar gesät. Gitarrist Rage erklärte nun im Interview mit Rock Interview Series die Gründe dafür – und spekulierte, dass die entsprechenden Probleme wohl auch weiterhin bestehen bleiben. Komplizierte Einreise „Das Problem mit den USA – und es wird immer schlimmer – ist, dass wir Visa und dergleichen benötigen. Und die sind echt teuer“, erklärte Rage. „Ich glaube, es sind zwischen 7.000 und 9.000 US-Dollar. Und das nur für die drei Bandmitglieder. Klar, die Weltlage ist angespannt, die Spritpreise…
Weiterlesen
Zur Startseite